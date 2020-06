El 39% de menores manejan redes sociales sin supervisión: estudio

Pese a que recomienda que los niños no tengan perfiles en las redes sociales e, incluso, la mayoría no permiten tener cuentas a menores de 13 años una investigación de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA, reveló que 48% de los niños mexicanos tiene cuenta en redes sociales. Lo más preocupante es que alrededor de 10% de los padres desconoce por completo la información que su hijo comparte en su perfil de redes sociales entre otras razones debido a que, en el 39% de los casos fueron los propios niños quienes crearon directamente sus cuentas y acceden a ellas sin supervisión de sus tutores.

Es así que solo en el 9% de los casos, los perfiles fueron creados por los padres y son ellos quienes los administran. Asimismo el sondeo evidenció que uno de cada cuatro padres rara vez monitorea las redes sociales de sus hijos, de hecho, en esta área México tiene el promedio más bajo de los países de Latinoamérica analizados en el informe. A esto se suma que en promedio, el 35% de los adultos desconoce la contraseña de los perfiles de sus hijos.

En el estudio se analizaron plataformas como WhatsApp, Instagram, YouTube y Facebook en donde, según los adultos, los niños comparten información sobre sus hobbies o actividades favoritas la mayoría de las veces (74%), fotografías del hogar (7%) y datos personales de amigos y parientes (8%). La investigación reveló además que el 40% de los menores en México interactuó por primera vez con un dispositivo inteligente antes de los seis años, y el 71% obtuvo su primer smartphone o tableta personal antes de cumplir 10.

Según los padres, los menores de edad utilizan estos aparatos en mayor medida para entretenerse (43%) y educarse (47%), y luego para comunicarse con otras personas (14%). Junto con esto, el sondeo arrojó que el 15% de los niños pasa más de cuatro horas conectado a internet mediante un dispositivo móvil. El estudio forma parte de la campaña Niños Digitales realizada en la región por Kaspersky, para analizar qué tan involucrados y comprometidos están los padres y madres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en la vida digital de sus hijos.

¿Cómo protegerlos? Kaspersky brinda las siguientes recomendaciones para que su navegación en la web sea segura, y no se expongan ni proporcionen información sensible:

- Habla con tus hijos acerca de los potenciales peligros en línea.

- Participa en las actividades de tus hijos en línea desde una edad temprana como "mentor".

- Anímalos a hablar contigo acerca de su experiencia en línea y, en particular, de cualquier cosa que los haga sentir incómodos o amenazados.

- Establece reglas básicas y claras sobre lo que pueden y no pueden hacer en Internet y explícales por qué.

- Urge a tus hijos a que se mantengan vigilantes sobre la configuración de las herramientas de privacidad en las redes sociales para que sus mensajes sean solo visibles para ciertos amigos y familiares.

-Utiliza un software de seguridad robusto en todo dispositivo con acceso a internet que incluya una herramienta de control parental.