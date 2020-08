¿El agua caliente con limón realmente depura el organismo?

as recetas de bebidas depurativas son bastante populares en redes sociales, pero ¿qué significa depurar? Según un artículo publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37 Guanajuato, una "dieta depurativa" es aquella que te ayuda a expulsar de tu organismo aquellas moléculas o sustancias que lo intoxican.

Ante esto, los expertos citados señalan que una dieta de este tipo no debe prolongarse por un periodo amplio de tiempo debido a que su nivel de proteínas es comúnmente inferior al recomendado para llevar una vida saludable.

No obstante, se tiene la creencia de que un plan detox, como el de agua caliente con limón, tiene variados beneficios, lo cual te aclararemos en Menú.

De acuerdo con un artículo publicado por la nutrióloga Marian Boticaria García, beber agua tibia con limón en ayunas no cura nada, pues pese a que muchas personas repliquen esta creencia, lo cierto es que no existe evidencia científica que establezca que esta bebida previene alguna enfermedad, aumente las defensas, depure o desintoxique.

A lo anterior, la nutrióloga agrega que tampoco existen estudios científicos que demuestren que el agua con limón en ayunas disuelve la grasa, por lo cual, tampoco es cierto que esta bebida ayude a bajar de peso.

Volviendo al punto de la desintoxicación, conviene decir que un estudio de Harvard titulado "La dudosa práctica de la desintoxicación" establece que, pese a que la dieta detox es bastante popular, no hay datos concretos que demuestren su efectividad.

Por lo cual, beber agua de limón tibia no garantiza una desintoxicación. A esto, la publicación de la doctora Boticaria añade que para mantener un sólido sistema de autolimpieza se recomienda llevar "una dieta saludable, una ingesta adecuada de líquidos, ejercicio regular, sueño suficiente y todos los chequeos médicos recomendados".

De hecho, conviene aclarar que el mismo organismo tiene la capacidad de depurarse sin la necesidad de ingerir bebidas o recetas que incentiven este proceso. Al respecto Luis Jiménez, químico y divulgador científico, dijo en una entrevista que el concepto de "desintoxicar" el cuerpo comiendo cosas no tiene ninguna base científica.

Así, el hecho de ingerir agua con limón caliente no tiene un efecto directo sobre la desintoxicación que el organismo lleva a cabo por sí mismo. Así que si lo que buscas es depurar tu cuerpo, lo mejor que puedes hacer es llevar una dieta balanceada y tener una actividad física continua.