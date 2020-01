El correo falso de Netflix que roba tus datos

Una nueva campaña de ingeniería social está dirigida a los usuarios de Netflix y les hace creer que por motivos de falta de información en la cuenta o información incorrecta, la misma sería suspendida si no se actúa dentro de las próximas 72 hrs.

El caso de phishing fue dado a conocer por la compañía ESET que explica que los cibercriminales hacen uso de la imagen del servicio de streaming para tratar de manipular a los usuarios y robar sus credenciales y datos de tarjetas de crédito.

En el correo electrónico que se envía a las posibles víctimas se pueden encontrar diversos elementos que permiten identificar que en realidad se trata de una estafa.

ESET señala que, por ejemplo, si bien se utilizar el nombre de Netflix, si se analiza detenidamente la dirección se puede ver que no se trata de un dominio oficial.

Por otra parte la URL que viene en el correo usa la marca como parte de un dominio que a su vez hace referencia a formularios de registro, aunque tampoco se trata de un sitio oficial.

Si un usuario desprevenido accede al sitio se encuentra con un portal idéntico al oficial, incluso posee un certificado SSL por lo que el propio navegador lo identifica como seguro, "la información que ingrese la víctima viajará cifrada, pero al servidor del ciberdelincuente", advirtió Luis Lubeck, Especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

La intención de la estafa es obtener las credenciales de ingreso y los datos de la tarjeta de crédito asociada.

Una vez que el usuario ingresa su información es redireccionado al sitio oficial. En el mismo podrá ingresar con sus credenciales sin problemas, dándole la tranquilidad de que la información que supuestamente faltaba ya fue verificada.

Tras analizar la campaña ESET verificó que no se realizan otras acciones maliciosas, como podría ser la descarga de algún tipo de malware o la ejecución de algún código adicional que afecte la máquina. Por lo tanto, se trata de una campaña que busca únicamente el robo de información personal.

Para no ser víctima de este tipo de fraudes la compañía de seguridad informática recomienda:

Evitar acceder a enlaces que llegan inesperadamente por correo electrónico u otros medios.

Verifica que la dirección del remitente coincide que con el servicio al que hace referencia.

Instala una solución de seguridad, tanto en dispositivos de escritorio como en móviles, ya que sirven como barrera protectora ante estos sitios.

Accede directamente a la plataforma para verificar si en realidad es necesario un proceso de validación.