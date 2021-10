El decálogo del Gobierno para que los menores jueguen en línea de forma segura

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre los riesgos que tiene "el Nintendo" y los videojuegos con contenido violento para niños, niñas y adolescentes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un "breve decálogo" de recomendaciones para jugar de forma segura en línea.

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, indicó que las recomendaciones son puestas a consideración de padres de familia, maestros y a la sociedad mexicana para que se debatan con quienes juegan videojuegos como "Free Fire", "Grand Theft Auto", "Call of Duty" y "Gears of Wars".

La secretaria se Seguridad mencionó que Internet es un espacio que permite a los ciberdelincuentes engañar y utilizar las tecnologías para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad, "principalmente de nuestras niñas, niños y adolescentes".

"Lamentablemente, la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología y hoy el riesgo no está solo en las redes sociales sino en los juegos en línea", expresó Rodríguez.

Decálogo de recomendaciones

1.- No jugar ni chatear con desconocidos.

2.- Establecer horarios de juego.

3.- No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar.

4.- No proporcionar datos personales ni datos telefónicos ni datos bancarios.

5.- No usar micrófono ni cámara.

6.- No compartir ubicación.

7.- Reportar las cuentas agresivas o sospechosas.

8.- Mantener la configuración de seguridad para niños en los dispositivos, "el que llaman control parental".

9.- En el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos.

10.- SI se detectan conductas, acoso, violencia o amenaza contra niñas, niños y adolescentes mientras juegan, se puede hacer un reporte al 088.

Rosa Icela Rodríguez señaló que no se trata de satanizar a la tecnología sino generar un uso responsable de esta.