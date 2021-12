El fin de una era, BlackBerry OS desaparecerá en enero

BlackBerry dejó de enviar teléfonos y tabletas con su propio software hace años, y cambió al sistema operativo de Google, Android en 2015 antes de pasar de una empresa de hardware, a una empresa de software y subcontratar el diseño de los teléfonos de la marca BlackBerry a otras empresas.

No obstante, si todavía eres de los pocos usuarios que tienen un teléfono BlackBerry con BlackBerry OS, seguramente solo has podido usarlo para realizar algunas tareas básicas como navegar por la web y hacer llamadas telefónicas.

---BlackBerry OS dice adiós en enero

Eso cambiará la próxima semana, ya que, con la llegada del año nuevo, BlackBerry anunció en su página de soporte para Estados Unidos que dejará de admitir servicios heredados para BlackBerry OS y BlackBerry PlayBook OS.

"Como recordatorio, los servicios heredados para BlackBerry 7.1 OS y versiones anteriores, el software BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 y versiones anteriores, ya no estarán disponibles después del 4 de enero de 2022. A partir de esta fecha, los dispositivos en ejecución Estos servicios y software heredados a través de un operador o conexiones Wi-Fi ya no funcionarán de manera confiable, incluso para datos, llamadas telefónicas, SMS y la funcionalidad 9-1-1" indicó la firma.

Entre otras cosas, eso significa que si tienes un teléfono con BlackBerry 10 o BlackBerry 7.1 OS o anterior, a partir del 4 de enero de 2022 ya no admitirá de manera confiable:

Llamadas telefónicas

SMS

Llamadas de emergencia al 9-1-1.

---Dispositivos BlackBerry comenzarán a fallar en 2022

BlackBerry también señaló que la conexión WiFi y los datos móviles también podrían volverse poco confiables, y las aplicaciones como BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger y BlackBerry Blend "también tendrán una funcionalidad limitada".

La tableta BlackBerry PlayBook también está llegando al final de su vida útil, lo que significa que cualquiera que utilice el dispositivo también la encontrará muy limitada a partir del 4 de enero.

Pero el hecho de que BlackBerry descontinuó la tableta un año después del lanzamiento sugiere que probablemente nunca hubo tantos propietarios de PlayBook en primer lugar y ese número seguramente ha disminuido durante la última década.

La gente que sigue utilizando un dispositivo con BlackBerry OS querrá echar un vistazo a FAQ de la compañía para obtener consejos sobre cómo migrar sus datos a otras plataformas, mientras que todavía es posible.