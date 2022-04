El litio y sus propiedades

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El litio (Li, por su nomenclatura química) es un metal alcalino, uno de los mejores conductores de electricidad, pues gracias a sus propiedades es uno de los elementos más ligeros, blandos y brillantes. Por ello representa uno de los materiales de mayor producción, en escala industrial, sobre todo en la metalúrgica, ya que de él se derivan productos como pilas, baterías, vidrio cerámico, lubricantes, aire acondicionado y psicofármacos.

Orígenes del litio

El litio fue descubierto en 1817 por Johan August Arfwedson, dentro de una petalita, un tipo de mineral muy poco frecuente de encontrar. Pero no es en el único material en que se encuentra, ya que también está resguardado en depósitos de salmuera, que no son más que aguas con sales provenientes de manantiales.

El agua de mar alcanza una concentración de litio de hasta 0,1 partes por millón (ppm).

Durante la época que comprende la década de 1990, el litio del mercado químico y metálico fue capitalizado por Estados Unidos, que construyó todo un mercado de depósitos minerales. Sin embargo, para la llegada del Siglo XXI, en los 2000, Australia, Chile y Portugal se convirtieron en los mayores proveedores de litio.

La explotación de litio se dirige principalmente al uso del material como un depurador, al remover las impurezas de metales como el hierro, níquel, cobre y zinc, así como de en las mezclas de esos metales, también llamadas como aleaciones. Todos estos metales cuentan con elementos no metálicos, de los que el litio se encarga de eliminar, entre ellos se encuentran el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, el carbono, el azufre y los halógenos.

El principal empleo comercial del litio es la producción de caucho sintético, a través de la polimerización. Los productos orgánicos son otros que utilizan, en gran medida, este compuesto. Por ejemplo, en productos farmacológicos, antipsicóticos y antidepresivos para tratar la psicosis maniacodepresiva, unipolar o bipolar, la psicosis esquizoafectiva o la depresión mayor aguda.

También se utiliza para la fabricación de baterías, pues por su ligereza y capacidad electroquímica es el ánodo perfecto, el polo positivo de las pilas no recargables, empleadas comúnmente en baterías que almacenan energía de vehículos eléctricos, celulares, cámaras y otros dispositivos electrónicos. Además, la mezcla de litio y magnesio funcionan aplicaciones estructurales de la industria aeroespacial.

El litio y sus propiedades nucleares

En 1932, los físicos John Cockcroft y Ernest Walton utilizaron el litio para crear partículas atómicas, sustancia que fue utilizada para la fabricación de bombas de hidrógeno.

¿En qué partes de la naturaleza se encuentra el litio?

Pero el litio así como se encuentra en sitios recónditos, que ninguna ni ninguno de nosotros podría sustraer por si solos también se localiza en las plantas y, algunas investigaciones sugieren, que también se manifiesta en algunas especies del mundo animal.