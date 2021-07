El próximo paso de Facebook serían unos lentes inteligentes

Facebook es conocida como el gigante de las redes sociales. Sin embargo, la compañía ha estado impulsado otros negocios, incluyendo el hardware. Se dice por ejemplo que está trabajando en el desarrollo de un reloj inteligente, pero el verdadero interés parece estar puesto en una nueva interfaz humano-máquina que mezcle la realidad física y virtual de una manera más natural para construir lo que llaman metaverso. Y el próximo paso para conseguirlo serán sus lentes inteligentes.

De acuerdo con el medio Engadget, durante una llamada en la que la compañía compartió su informe de ganancias, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su próximo lanzamiento de producto sería un par de gafas inteligentes que presentarán de la mano de la marca Ray-Ban. "Los lentes tienen su factor de forma icónico, y te permiten hacer algunas cosas bastante específicas. Así que estoy emocionado de ponerlos en manos de la gente y continuar avanzando en el viaje hacia las gafas de realidad aumentada completas en el futuro", dijo el cofundador de Facebook.

Las gafas inteligentes de sol de Facebook han sido objeto de rumores desde 2019. En aquel entonces, dijeron las fuentes de CNBC que Facebook estaba trabajando con el propietario de Ray-Ban EssilorLuxottica en unos lentes de Realidad Aumentada (RA) apodadas "Orión". Se decía que la intención de este dispositivo era reemplazar el teléfono inteligente dado que ofrecería toda una gama de funciones incluyendo el poder tomar llamadas, ver información directamente en las micas e incluso transmitir videollamadas en vivo.

El año pasado, Hugo Barra, entonces vicepresidente de realidad virtual en Facebook Reality Labs, afirmó que los lentes serían presentados en 2021. Pero, no hemos escuchado mucho desde entonces.



Una apuesta arriesgada

Cuando se dieron a conocer estos planes inevitablemente comenzaron a hacerse comparaciones con los Google Glass que recordemos un producto que fracasó en términos de adopción de consumidor final y ahora solo están disponibles para desarrolladores. Sin embargo, en el caso de Facebook, las gafas tienen la clave de su futuro. Junto con la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) es esencial para construir el "metaverso", del que ya ha hablado Zuckerberg.

De acuerdo con el ejecutivo en el futuro, Facebook se transformará en una plataforma compartida y habitable que permitirá a los usuarios "teletransportarse" entre diferentes experiencias sociales utilizando VR y AR, explicó Zuckerberg.

El término metaverso es la palabra de moda entre los ejecutivos de Silicon Valley y los futuristas. Si bien el concepto ha existido durante más de una década, ganó mayor interés después del éxito de las plataformas de creación de juegos multijugador como Fortnite y Roblox. Pero ahora el concepto va mucho más allá del entretenimiento, como ejemplo de ello, a principios de esta semana, el jefe de Microsoft, Satya Nadella, mencionó un "metaverso empresarial".

Para Facebook el metaverso es más que una moda. La compañía está gastando miles de millones de dólares para construir su universo compartido, que se llenará de usuarios de Facebook y anuncios digitales, según Zuckerberg. Pero para que eso se convierta en una realidad, la compañía necesita más personas para comprar su hardware de computación. Por lo tanto, el plan es hacer que esos dispositivos sean más asequibles.

"Nuestro modelo de negocio no va a ser principalmente tratar de vender dispositivos a un gran costo porque nuestra misión es servir a tantas personas como sea posible", señaló Zuckerberg. "Así que queremos hacer que todo lo que hacemos sea lo más asequible posible, para que tantas personas como sea posible puedan usa esta tecnología y luego componer el tamaño de la economía digital dentro de él. Así que estoy pensando en esto a un gran nivel".

Además hay que decir que los lentes de sol no son el único hardware en el que Facebook está trabajando. Múltiples informes han afirmado que Facebook está desarrollando un reloj inteligente con una conexión celular incorporada y un pantalla desmontable. Inicialmente, se creyó que el reloj sería el primero en, pero parece que Zuckerberg tenía otros planes.