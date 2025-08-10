logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

El significado cultural del apodo 'michi' para gatos

'Michi' refleja tradiciones que persisten en el lenguaje cotidiano, enraizadas en la historia.

Por El Universal

Agosto 10, 2025 03:47 p.m.
A
El significado cultural del apodo michi para gatos

CIUDA D DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El término "michi" para referirse a los gatos va más allá de ser un mote cariñoso: refleja siglos de interacción cultural, lingüística e histórica entre pueblos indígenas americanos y los colonizadores europeos.

Desde las palabras quechua, maya, otomí y otras lenguas nativas, hasta el uso de una onomatopeya española, este apodo encierra tradiciones que todavía persisten en nuestro hablar cotidiano.

Una palabra nacida de sonidos y adaptación cultural

Los primeros gatos domésticos llegaron a América durante la conquista española, transportados en barcos para controlar plagas de ratas. Para atraerlos, los colonizadores solían llamarlos en voz alta con expresiones como "mishi mishi", un sonido práctico y repetitivo que permitía guiarlos. Según la Enciclopedia de Historia Mundial, los pueblos indígenas que escucharon esa repetición interpretaron que "mishi" era el nombre del animal, y así lo adoptaron en sus propias lenguas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este fenómeno dio origen a formas parecidas en varias culturas de México:

Otomí: mixi (se pronuncia como "mishi")

Maya: miis

Purépecha: misitu

Tarahumara: mìisi

Náhuatl: miztli

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM ha documentado esta gran variedad de formas usadas en México, lo que demuestra cómo comunidades diversas incorporaron una palabra fonéticamente similar a "michi".

Un apelativo con raíces profundas que perdura en la cultura

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) define "michi" como un "nombre cariñoso usado para llamar a los gatos domésticos" Su uso se ha difundido ampliamente, especialmente en redes sociales, convirtiéndose en una forma universal de referirse a estos animales en Latinoamérica.

El apodo no solo sobrevive por nostalgia o moda, sino que también fortalece identidad cultural: evoca la continuidad lingüística indígena y, al mismo tiempo, su adaptación al español contemporáneo. En Argentina y otras regiones, también se usa y se asocia con la herencia quechua, pues "mishi" sigue siendo la palabra para gato en ese idioma.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El significado cultural del apodo michi para gatos
El significado cultural del apodo michi para gatos

El significado cultural del apodo 'michi' para gatos

SLP

El Universal

'Michi' refleja tradiciones que persisten en el lenguaje cotidiano, enraizadas en la historia.

Día del Gato 2025: ¿cuáles son los felinos más famosos del cine?
Día del Gato 2025: ¿cuáles son los felinos más famosos del cine?

Día del Gato 2025: ¿cuáles son los felinos más famosos del cine?

SLP

El Universal

El Día del Gato 2025 nos trae un recorrido por los felinos más famosos del cine, personajes que cautivaron a audiencias de todas las edades.

Prevención y Detección Temprana: Claves para Enfrentar la Diabetes en San Luis Potosí
Prevención y Detección Temprana: Claves para Enfrentar la Diabetes en San Luis Potosí

Prevención y Detección Temprana: Claves para Enfrentar la Diabetes en San Luis Potosí

SLP

Redacción

El compromiso comunitario y médico es esencial para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto de la diabetes en San Luis Potosí.

La Pandemia de Diabetes: Un Llamado a la Acción en San Luis Potosí
La Pandemia de Diabetes: Un Llamado a la Acción en San Luis Potosí

La Pandemia de Diabetes: Un Llamado a la Acción en San Luis Potosí

SLP

Redacción

La diabetes se convierte en un desafío de salud pública en San Luis Potosí.