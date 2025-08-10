Jovencito es asesinado a balazos en Los Fresnos

Un joven fue asesinado a balazos por delincuentes en motocicleta, quienes lo interceptaron en calles de la colonia Los Fresnos y luego de acribillarlo se dieron a la fuga dejándolo sin vida.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve de la noche de este viernes, cuando el joven, de unos 18 años de edad, caminaba por la calle de Nogales de la colonia mencionada, perteneciente a Soledad.

A unos metros de la avenida San Luis fue alcanzado por los maleantes que andaban a bordo de una motocicleta, los cuales sin darle tiempo a nada le dispararon de corta distancia en repetidas ocasiones.

Ante esto el jovencito cayó al piso en tanto que los atacantes se daban a la fuga, algunos testigos pidieron auxilio y al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil de Soledad, quienes le prestaron ayuda pero determinaron que ya había perdido la vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, en tanto arribaban las demás autoridades para iniciar las investigaciones.

Personal de Servicios Periciales arribó para realizar una inspección y el cuerpo del jovencito fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares.

La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias a través de la Policía de Investigación en espera de resolver el caso en el menor tiempo y dar con el paradero de los responsables.