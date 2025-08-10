¡UN GRAN AÑO MÁS!

Mario Véliz Guijarro festejó su cumpleaños en una agradable celebración entre amigos.

En una atmósfera contemporánea integró los elementos adecuados para recibir a los invitados, quienes le expresaron los mejores deseos de éxitos, en sus proyectos a emprender.

También, le felicitaron sus papás Mario Véliz Alemán y Mónica Guijarro, como sus diversos grupos de amigos, en una noche plena de entusiasmo y estupendo ambiente.

Desde luego que Mario se lució como buen anfitrión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El encuentro se prolongó con el optimismo, que tienen por la vida.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!