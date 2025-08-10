¡UN GRAN AÑO MÁS!
INTERESANTES ANÉCDOTAS CON LOS AMIGOS
Mario Véliz Guijarro festejó su cumpleaños en una agradable celebración entre amigos.
En una atmósfera contemporánea integró los elementos adecuados para recibir a los invitados, quienes le expresaron los mejores deseos de éxitos, en sus proyectos a emprender.
También, le felicitaron sus papás Mario Véliz Alemán y Mónica Guijarro, como sus diversos grupos de amigos, en una noche plena de entusiasmo y estupendo ambiente.
Desde luego que Mario se lució como buen anfitrión.
El encuentro se prolongó con el optimismo, que tienen por la vida.
Eso sí, ¡qué bien la pasaron!
