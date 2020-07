El "TikTok" de Facebook llega en agosto

La aplicación de fotografías de Facebook, Instagram, confirmó que se está preparando para lanzar muy pronto al competidor TikTok, conocido como Reels, en Estados Unidos.

La compañía espera llevar la nueva función de video (está diseñada específicamente para contenido creativo de formato corto), a su plataforma a principios de agosto, según un portavoz de la firma.

El lanzamiento en Estados Unidos se produce poco después de la llegada de Reels a la India este mes, tras la prohibición de la aplicación de videos cortos TikTok en dicho mercado.

Reels también ha sido probada en Brasil, Francia y Alemania. El portavoz de Facebook confirmó el lanzamiento en Estados Unidos (e internacional) y señaló: "Estamos entusiasmados de llevar Reels a más países, incluido Estados Unidos, a principios de agosto", sin proporcionar detalles específicos de los mercados adicionales que se agregarán, según el portal Tech Crunch.

"La comunidad en nuestros países de prueba ha demostrado tanta creatividad en videos cortos y hemos escuchado de creadores y personas de todo el mundo que también están ansiosos por comenzar", agregó el portavoz.

Cabe mencionar que la aplicación de Facebook Reels, fue diseñada para desafiar directamente el creciente dominio de TikTok. En una nueva área en la aplicación de Instagram, Reels permite a los usuarios crear y publicar videos cortos de 15 segundos con música u otro audio, similar a TikTok.

También como TikTok, Reels cuenta con un conjunto de herramientas de edición, como un temporizador de cuenta regresiva y herramientas para ajustar la velocidad del video, por ejemplo, que tienen como objetivo facilitar la grabación de contenido creativo. Instagram, sin embargo, no tiene el mismo tipo de feed desplazable de dos pestañas, como lo ofrece TikTok.

El movimiento para lanzar Reels lo más pronto posible a más mercados se produce cuando TikTok ha sido objeto de un intenso escrutinio por sus lazos con China. India prohibió la aplicación, junto con otras 58 aplicaciones móviles diseñadas por empresas chinas, en junio.

De igual manera, la administración Trump dijo más recientemente que estaba considerando una prohibición similar en TikTok, por razones relacionadas con la seguridad nacional. Recientemente, el gobierno del país del norte, dijo que tal decisión podría estar a solo unas semanas de distancia.

Desde la noticia de una posible prohibición, otros rivales de TikTok obtuvieron un impulso en las listas, como Byte, Triller, Dubsmash y Likee, por mencionar algunos.

Snapchat también comenzó a probar la navegación similar al estilo TikTok para su contenido de video público, mientras que YouTube se encuentra haciendo pruebas similares.

Debido al alcance de Instagram, la app tiene la posibilidad de intervenir para recoger a decenas de millones de usuarios de los Estados Unidos, sobre todo si se llevas a cabo la prohibición y en consecuencia TikTok desaparece.

Pero los usuarios de TikTok no pueden saltar en masa a una sola aplicación nueva si se produce una prohibición. Ya hay indicios de la fragmentación de la comunidad TikTok: los bailarines prefieren aplicaciones como Dubsmash y Triller, mientras que los jóvenes Gen Z'ers como Byte, por ejemplo.

Por último, Facebook aún no ha dado una fecha exacta, de cuándo será el lanzamiento oficial de Instagram Reels en los Estados Unidos.