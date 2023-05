El virus de la covid-19 causa condición similar a la diabetes en pacientes hospitalizados, dice estudio

Sao Paulo, Brasil (EFE).- El SARS-Cov-2, virus que causa la covid-19, puede infectar las células del hígado y originar una condición similar a la diabetes en pacientes hospitalizados, incluso si antes no presentaron cambios en los niveles de glucosa en la sangre, según un estudio divulgado este martes en Brasil.



Investigadores de la Universidad de Sao Paulo encontraron que el alto nivel de azúcar en la sangre (hiperglicemia), frecuente en pacientes hospitalizados con covid-19, ocurre independientemente de los antecedentes de diabetes y se asocia con un peor resultado clínico, que puede conducir a la muerte.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y divulgado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapesp), revela parte del mecanismo utilizado por el virus para infectar las células del hígado (hepatocitos) y muestra caminos para tratamientos capaces de prevenir el empeoramiento del estado clínico de estos pacientes.

Los hallazgos sugieren que la entrada del virus en las células del hígado está parcialmente mediada por la cooperación entre los receptores (proteínas) GRP78 y ACE2.

Según las investigaciones, este último receptor está presente "en los hepatocitos humanos con una isoforma diferente, de bajo peso molecular, y es el que se une el SARS-CoV-2 para permitir la infección".

Este dato es una de las novedades encontradas con la investigación, ya que trabajos anteriores indicaban que en las células hepáticas no figuraba la proteína ACE2.

"Identificar el vínculo con los receptores GRP78 y ACE2 fue una especie de guinda de nuestro trabajo. Pero el gran hallazgo fue demostrar que el SARS-CoV-2 es una causa directa de la hiperglicemia, independientemente del uso de corticoides, el estrés provocado por la hospitalización, el peso corporal y si la persona es diabética o no", señala Luiz Osorio Silveira, autor del artículo, citado en un comunicado.