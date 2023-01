El visor de realidad mixta de Apple llegará este 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Apple se está preparando para lanzar su visor de realidad mixta que se rumorea desde hace mucho tiempo esta primavera, según un informe de Mark Gurman del sitio especializado Bloomberg.

Visor de realidad mixta de Apple

De acuerdo con los informes, la compañía planea revelar el dispositivo antes de la Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio y comenzará a enviarlo este otoño.

Se espera que los auriculares, que podrían costar hasta 3,000 dólares, brinden experiencias de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) utilizando el nuevo sistema operativo xrOS de Apple.

Gurman dice que Apple ya ha mostrado el dispositivo de la marca Reality Pro a "un pequeño número de desarrolladores de alto perfil" para que puedan comenzar a crear aplicaciones de terceros para él.

La predicción de Gurman corrobora los rumores del analista de Apple Ming-Chi Kuo, quien dijo la semana pasada que el desarrollo del visor se está retrasando "debido a problemas con las pruebas de caída de componentes mecánicos y la disponibilidad de herramientas de desarrollo de software".

Agregó que "parece más probable" que Apple anuncie el visor en un evento de medios en la primavera o en la WWDC.

En los últimos meses, han surgido numerosos informes sobre las capacidades potenciales del visor, incluido el escaneo del iris para inicios de sesión y pagos y un dial físico que le permitirá salir de la realidad virtual.

AirPods Pro

Según un informe de The Information, también podría presentar una integración de AirPods Pro que puede habilitar "un modo de latencia ultrabaja" cuando se usan los visores con los auriculares.

También puede centrarse más en el trabajo que en los juegos, algo así como el Meta Quest Pro de 1,499 dólares y es posible que no venga con un controlador de juegos.

Pero todavía hay "muchos problemas por resolver" con el hardware, el software y los servicios del dispositivo, dice Gurman, y esto está ralentizando otros proyectos de Apple.

Como resultado, es posible que veamos un año más discreto para los nuevos lanzamientos, y también puede ser la razón por la cual Apple no cumplió su objetivo de alejarse de los chips con tecnología Intel dentro de dos años.

Posibles lanzamientos de Apple

Ahora, se espera que Apple lance una nueva línea de MacBook Pro con mejoras marginales este año, junto con una MacBook Air de 15 pulgadas y una nueva Mac Pro que ya no vendrá con la opción de un chip M2 "Extreme" con 48 CPU, núcleos y 152 núcleos gráficos.

En cambio, Apple planea lanzar una variación de Mac Pro con el chip M2 Ultra que elimina la memoria RAM actualizable por el usuario, ya que Gurman señala que "la memoria está vinculada directamente a la placa base del M2 Ultra".

También podría enviarse con un diseño que sea "idéntico" al modelo 2019 de 5,999 dólares, lo que no lo hace mucho más atractivo que la Mac Studio de 1,999 dólares.

También se espera que Apple revele un nuevo HomePod este año, pero Gurman dice que no hay que "esperar nada revolucionario al respecto". Es posible que solo venga con un precio más bajo, un panel de control táctil actualizado y un chip S8.

No se espera que otros dispositivos, como un iMac de 24 pulgadas actualizado y una nueva ronda de iPad Pro equipados con pantallas OLED, lleguen hasta el próximo año, mientras que iOS 17 y iPadOS 17 podrían presentar actualizaciones más moderadas.