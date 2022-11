Elimina estas 16 apps de Android porque son maliciosas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Siendo el celular el dispositivo que más utilizamos todos los días, los ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de sacar provecho y engañar a los usuarios y uno de los métodos más comunes son las aplicaciones móviles que aparentar ofrecer algún beneficio pero que en realidad resultan un peligro, tal como la lista que vamos a compartirte a continuación.

A pesar de que Google realiza un esfuerzo constante para evitar que las aplicaciones maliciosas estén disponibles en su tienda para Android, los sofisticados métodos de los delincuentes informáticos llegan a violar la seguridad y recientemente se detectaron 16 apps maliciosas.

Para que tengas cuidado vamos a darte la lista completa así como algunos consejos para que no caigas en estafas.

---Apps de fraude publicitario en Android

En esta ocasión fue la compañía de ciberseguridad McAfee la detectó una serie de apps destinadas a ganar ingresos por publicidad ilegal.

Como te hemos informado en otras ocasiones, estas aplicaciones se hacen pasar por herramientas legítimas pero, una vez que han sido instaladas en el dispositivo, se encargan de infectarlo para sus propósitos, en este caso, rastrear anuncios automáticamente en segundo plano.

Las apps señaladas por McAfee contienen un malware llamado Clicker y estuvieron disponibles para su descarga en la Play Store de Android. Los programas prometían ser lectores QR, brindar mejoras en la cámara, convertidores de unidades y administradores de tareas, razón por la cual la firma de seguridad estima que alrededor de 20 millones de personas podrían haberse visto afectadas.

Si bien tras informar sobre el problema Google eliminó todas las aplicaciones, quienes descargaron alguna de las 16 apps infectadas no notaron que en segundo plano se estaba ejecutando una solicitud HTTP. Después de descargar la configuración, se registra el agente de escucha de FCM (Firebase Cloud Messaging) para recibir mensajes push.

Así, a pesar de parecer un software de Android legítimo, oculta características de fraude publicitario que ocasiona consumo de datos desmedido y calentamiento del dispositivo.

---Apps de Android que debes eliminar

A detalle, la lista de 16 apps infectadas por Clicker y denunciadas por McAfee son:

High-Speed Camera – Cámara de alta velocidad (com.hantor.CozyCamera)

Smart Task Manager – Administrador de tareas inteligente (com.james.SmartTaskManager)

Flashlight+ – Linterna+ (kr.caramel.flash_plus)

Calendario (com.smh.memocalendar)

K-Dictionary – Diccionario K (com.joysoft.wordBook)

BusanBus (com.kmshack.BusanBus)

Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)

Quick Note – Notas rápidas (com.movinapp.quicknote)

Currency Converter – Conversor de divisas (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)

Joycode (com.joysoft.barcode)

EzDica (com.joysoft.ezdica)

Instagram Profile Downloader – Descargador de perfil de Instagram (com.schedulezero.instapp)

Ez Notes – Notas (com.meek.tingboard)

Linterna (com.candlencom.flashlite )

Calculadora (com.doubleline.calcul)

Flashlight+ – Linterna (com.dev.imagevault).

Recomendaciones de ciberseguridad.

Si reconoces alguna de las apps en la lista es muy probable que no te hayas percatado de la actividad maliciosa pues están diseñadas para ocultar el malware y evitar que sea detectado de inmediato.

Es por ello tan importante que, si tienes alguna, la elimines de inmediato. Para ello ve al menú de ajustes de tu smartphone, dirígete a la sección de apps para que te despliegue todas las que tienes descargadas, selecciona la que deseas y primero da clic en detener. A continuación selecciona eliminar.

Y para que estés más seguro sigue estos consejos de Kaspersky:

Solo descarga aplicaciones de tiendas oficiales. Si bien las apps mencionadas estuvieron disponibles en la Play Store, las posibilidades de que tengan malware son mucho menores dado que la compañía cuenta con una serie de sistemas para evaluarlas.

Revisa las reseñas de otros usuarios. Puede que veas cientos positivas pero si encuentras alguna negativa tienes que estar alerta, recuerda que los ciberdelincuentes crean comentarios falsos.

Si después de haber descargado una app notas un comportamiento raro en tu teléfono como mensajes sin explicación, que se caliente de más o abra páginas sin que se lo pidas, borra de inmediato la aplicación y cambia todas tus contraseñas.

Instala una solución de seguridad en tu celular.