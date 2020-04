Emiten recomendaciones para cuidar salud mental de niños y adolescentes

Ante el exhorto de la Secretaría de Salud de mantener el aislamiento social para contener la enfermedad del nuevo coronavirus, especialistas en psicología emitieron este jueves recomendaciones para cuidar la salud mental de niños y adolescentes.

En conferencia de prensa, el psiquiatra especializado en infancia y adolescencia, Emmanuel Sarmiento Hernández, llamó a los padres de familia a mostrar disponibilidad para resolver las dudas que pudieran surgir en los niños sobre la pandemia.

"No podemos hacer como que no está pasando nada, en donde realmente está pasando algo y ellos lo saben, se dan cuenta de que algo no es normal. Hay que animarlos a expresar sus dudas sobre lo que está sucediendo".

Asimismo, señaló que los padres deben mostrar seguridad y evitar expresar sentimientos de miedo de manera constante, debido a que la manera en que estos reaccionan será una conducta a seguir para los niños.

De igual manera, agregó que se debe limitar la exposición a noticias difundidas tanto en televisión como en redes sociales, ya que esto puede afectar la salud mental de niños y adolescentes.

Sarmiento Hernández también instó a mantener una rutina lo más apegada a la vida normal, como dormir y despertar a la misma hora, y conservar los horarios de alimentación. "Debemos de poner horarios para hacer la tarea y para estar juntos".

Además, recomendó prestar atención a los cambios que pudieran presentar en las emociones, como alteraciones en el ciclo de sueño y apetito, e irritabilidad.