En Cuatro Ciénegas, un oasis único en el mundo que se extingue: investigadores

Cuatro Ciénegas bien pudiera considerarse único en el mundo ya que contiene vestigios del Mar Primitivo y donde existen miles de microorganismos que sirven para explicar el origen de la vida, y aún más que servirían para desarrollar biotecnología para beneficio de la humanidad, indicó la doctora Valeria Souza Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.

Junto a Luis E. Eguiarte Fruns, son considerados los defensores de Cuatro Ciénegas, pues han dedicado 20 años a estudiar este oasis ubicado en Coahuila, extraordinariamente biodiverso en microorganismos, que sufre la amenaza de la extracción del agua y la siembra de alfalfa que prácticamente han agotado gran parte del humedal.

Al brindar la Conferencia Magistral "Cuatro Ciénegas el mundo perdido más allá de la metáfora", cerrando las actividades del 19 Aniversario del IPICYT, la doctora Souza Saldívar detalló que es tan diverso porque ha sobrevivido durante millones de años, existen 40 meta-genomas estudiados, "es el mejor simil del planeta primitivo y de Marte", indicó.

"Las bacterias están guardadas en el interior, ¿por qué es tan megadiverso?, porque ha sobrevivido durante millones de años, no hay comida ni sexo, cada comunidad de microorganismos está completa y no acepta forasteros, cada una es única e irrepetible, por eso evoluciona por sí misma", detalló la Investigadora nivel III del SNI.

El doctor en Ecología por la UNAM, Luis E. Eguiarte Fruns indicó que existen especies como arañas, crustáceos, plantas, pero la riqueza principal son las bacterias que pertenecen a linajes antiquísimos, microbios que tienen las funciones vitales para la tierra.

"El futuro de Cuatro Ciénegas está en la biotecnología y en el turismo sustentable, no en la agricultura. Ya no tenemos tiempo, al planeta no le va a pasar nada, ha pasado por glaciaciones y ha sobrevivido, la naturaleza y la selección natural se adapta a todo, pero nosotros nos vamos a extinguir, somos una especie que requiere servicios ambientales, nosotros necesitamos del planeta, el mundo no nos necesita", finaliza.