¿En qué consisten los cambios en plataforma de ventas de Facebook?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Este sábado 1 de octubre dejó de ser posible organizar eventos de compras en vivo nuevos o programados en Facebook, informó la empresa matriz, Meta.

Ante el interés de los usuarios de la red social respecto a lo que significa esta acción, cabe aclarar que no quiere decir que ya no se puedan realizar ventas.

"Podrás continuar utilizado Facebook Live para transmitir eventos en vivo, pero no podrás crear listas de reproducción de productos ni etiquetar productos en tus videos de Facebook Live", explicó Meta a través de una publicación.

De acuerdo con la empresa, debido a que el comportamiento actual de los consumidores está más orientando hacia los videos cortos, el enfoque se está orientando a los reels, el producto de video corto de Meta en Facebook e Instagram.

"Si quieres llegar a las personas e interactuar con ellas a través de los videos, experimenta con los reels y los anuncios en Reels en Facebook e Instagram", detalló la compañía encabezada por Mark Zuckerberg.

"También puedes etiquetar productos en reels en Instagram para lograr que más personas te descubran y te tengan en cuenta".

Asimismo, Meta señaló que si un usuario tiene una tienda con la función de finalización de compra y quiere organizar eventos de compras en vivo en Instagram, puedes configurar esa opción en esa red social.

"Si quieres conservar un video en vivo anterior, puedes descargar el video en tu página o en Creator Studio", agregó.