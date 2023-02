Enfermedades de los gatos que se transmiten a los humanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Este lunes es el Día Mundial del Gato y estas son las enfermedades que los felinos pueden transmitir a los humanos.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, si tienes un sistema inmunológico débil, tener una mascota puede ponerte en riesgo de contraer enfermedades graves por la transmisión de los animales a los humanos.

A algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados a menudo se les puede aconsejar que eviten tener mascotas para evitar contraer diversas enfermedades a causa de estos animales.

Las personas en esta categoría incluyen aquellas que toman altas dosis de esteroides y otros que tienen:

Trastornos relacionados con el consumo del alcohol

Cáncer, como linfoma y leucemia (sobre todo durante el tratamiento)

Cirrosis del hígado

Han recibido un trasplante de órgano

Les han extirpado el bazo

VIH/sida

Los parásitos de los gatos son la principal causa de enfermedades en los humanos, de acuerdo con un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México, se transmiten de manera constante y pueden provocar anemia, desnutrición e incluso parasitosis severa que podría generar un bloque intestinal.

Bacteria intestinal que se encuentra en la orina de los gatos, puede dañar hígado y riñón en los seres humanos, ya que esta atraviesa la piel intacta e infectar rápidamente.

Una de las enfermedades que asocia el contacto con gatos es la llamada toxoplasmosis, que aunque no es muy común en los felinos, es muy conocida por generar abortos o problemas al nacimiento.

Si una mujer tiene contacto con este parásito durante la gestación en el primero, segundo y tercer trimestre, el feto puede tener diferentes problemas, pero para que un gato sea portador tuvo que consumir carne cruda.

"Si tu gato come croquetas, no tendría por qué tener este parásito. Para que el humano se infecte tendría que dejar su arena sucia de 48 a 72 horas, y es raro que pase esto, por lo regular las personas limpian el arenero todos los días", explicó la médico veterinario Luisa Mar Ramírez Novoa.