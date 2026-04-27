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Entérate | ¿Cómo reconocer y prevenir el golpe de calor?

Se recomienda especial cuidado con menores y adultos mayores

Por El Universal

Abril 27, 2026 04:41 p.m.
A
Entérate | ¿Cómo reconocer y prevenir el golpe de calor?

El país enfrenta una nueva advertencia por altas temperaturas. Ante ello, autoridades activaron la alerta amarilla ante el pronóstico de calor intenso durante la tarde de este lunes, con condiciones que podrían agravarse en los próximos días.

El aviso no solo anticipa un ambiente sofocante, sino también riesgos reales para la salud, como golpes de calor, especialmente en menores y adultos mayores.

¿Por qué aumentarán las temperaturas en los próximos días?

De acuerdo con pronósticos meteorológicos, una circulación anticiclónica se mantendrá sobre gran parte del territorio mexicano de lunes a jueves.

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Este fenómeno provocará:

Mayor estabilidad atmosférica

Disminución de lluvias

Incremento progresivo de temperaturas

¿Qué es un golpe de calor y por qué es peligroso?

El golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 39.4 °C y el cuerpo pierde la capacidad de regularse.

Normalmente, el organismo enfría el cuerpo mediante la sudoración y la dilatación de los vasos sanguíneos. Sin embargo, bajo calor extremo, estos mecanismos pueden fallar.

Este padecimiento puede presentarse en cualquier entorno: desde zonas urbanas hasta espacios turísticos como playas o montañas.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Identificar los signos a tiempo puede marcar la diferencia. Los síntomas más comunes incluyen:

Dolor de cabeza intenso

Desorientación o confusión

Pulso acelerado

Piel caliente y seca (sin sudor)

Náuseas

Desmayo o pérdida de conciencia

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica inmediata.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

Las altas temperaturas obligan a tomar medidas preventivas claras para evitar complicaciones, por lo que se recomienda:

Mantener hidratación constante

Beber agua de forma frecuente, incluso sin sensación de sed.

Evitar exposición al sol en horas críticas

Reducir actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa adecuada

Preferir prendas ligeras, holgadas y de colores claros.

Utilizar FPS 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas.

Mantener espacios frescos.

Ventilar el hogar y evitar exposición directa a ventiladores o aire acondicionado.

Nunca dejar a personas o mascotas en el auto, ya que la temperatura dentro de un vehículo puede aumentar y provocar situaciones fatales en minutos.

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