EPA alerta sobre señales y protección contra chinches de cama

¿Cómo detectar señales y proteger tu cama contra las chinches?

Lunes, 6 de abril de 2026 20:21 | Información General | TENDENCIAS-CHINCHES

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La primavera representa el inicio del periodo de mayor actividad para diversas plagas domésticas, siendo las chinches de cama una de las más persistentes.

EPA explica origen y detección temprana de chinches

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De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, estos insectos no están relacionados con la falta de higiene, sino con su capacidad de transporte pasivo en equipajes y ropa.

Durante esta temporada, el aumento de la movilidad humana y el clima templado aceleran su ciclo biológico, lo que vuelve indispensable la identificación temprana de los primeros indicios de su presencia en el hogar.

La detección comienza con la revisión de las costuras del colchón, los pliegues de las sábanas y las grietas en la estructura de la cama.

Universidad de Kentucky detalla señales visibles de infestación

Según el Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky, las señales de alerta más comunes incluyen pequeñas manchas oscuras (materia fecal procesada) y diminutos huevos de color blanco que suelen esconderse en áreas oscuras y protegidas del contacto directo.

La rapidez en la respuesta es fundamental para evitar que una presencia aislada se convierta en una infestación estructural.

Protocolos de barrera y soluciones físicas

Una de las medidas más eficaces para proteger el área de descanso consiste en la instalación de encamisados o fundas certificadas. De acuerdo con la organización especializada PestWorld, estas fundas deben contar con cierres de seguridad que impidan la entrada o salida de los insectos, eliminando así los escondites naturales del colchón.

La implementación de "interceptores" (pequeños recipientes plásticos que se colocan en las patas de la cama) funciona como una barrera mecánica que impide que los insectos trepen desde el suelo hacia las sábanas.

El manejo de la temperatura es otra herramienta crítica para la desinfección. Según el Servicio de Extensión de la Universidad de Minnesota, el lavado de la ropa de cama a altas temperaturas (superiores a los 60°C) y el uso de la secadora en ciclos de calor intenso durante al menos 30 minutos eliminan de forma efectiva tanto a los adultos como a los huevos.

Este método físico es preferible sobre los insecticidas domésticos comunes, los cuales suelen generar resistencia en las poblaciones de chinches y pueden representar riesgos innecesarios para los habitantes de la vivienda.

NPMA recomienda tratamientos térmicos profesionales y prevención

Cuando la presencia de estos insectos supera los métodos de control manual, la intervención de expertos es el único camino viable. La Asociación Nacional de Manejo de Plagas (NPMA) sostiene que los tratamientos térmicos profesionales (que elevan la temperatura de la habitación a niveles letales para la chinche) presentan una tasa de éxito significativamente mayor que las aplicaciones químicas tradicionales.

La atribución de este éxito se debe a que el calor penetra en grietas y paredes donde los líquidos no siempre llegan.

Para mantener la cama protegida a largo plazo, se recomienda reducir el desorden alrededor de las áreas de descanso y evitar la adquisición de muebles usados sin una inspección previa exhaustiva.

De acuerdo con los protocolos de salud pública del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantener el somier alejado de las paredes y evitar que las mantas toquen el piso reduce drásticamente las rutas de acceso de la plaga.

La vigilancia constante y el conocimiento de los hábitos de este insecto son las mejores herramientas para garantizar un entorno libre de picaduras durante la primavera.