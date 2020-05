Escucha tu mensaje de voz antes de enviarlo en WhatsApp

Porque en ocasiones un texto, una imagen o un sticker no son suficientes para expresar lo que queremos decir, las notas de voz son una alternativa en WhatsApp. Pero, si quieres estar seguro de que estás hablando claro y diciendo exactamente lo que quieres, te compartimos un truco para oír lo que grabaste antes de enviarlo.

A muchos no les gusta recibir los mensajes de voz. Si conoces a alguien así, y de todas maneras vas a utilizar la función de grabación, lo mejor es que te asegures de que estás expresando lo que quieres.

Además, gracias a esta función de WhatsApp no tendrás que regresar a las notas enviadas para decidir si borrarlas o no, dejando evidencia de que eliminaste algo, pues, con este truco nadie sabrá que estabas grabando un mensaje.

Los mejor es que no necesitas descargar o utilizar otra herramienta, es decir, no se trata de grabar en otra app, reproducirlo y luego compartirlo en WhatsApp. Es desde la misma aplicación de mensajería propiedad de Facebook que puedes aplicar este sencillo procedimiento.

Para escuchar una nota de voz antes de enviarla solo sigue estos pasos:

Abre WhatsApp.

Elige el contacto o grupo al que quieres enviar la nota de voz.

Pulsa el botón de "micrófono" que se ubica en la parte inferior de la pantalla, al lado de la pestaña en donde escribes texto.

Cuando lo toques comenzará la grabación y verás algunas opciones.

Si deslizas a la izquierda cancelarás el mensaje, pero si deslizas el dedo hacia arriba la grabación seguirá sin tener que mantener pulsado el micrófono. Realiza esta opción.

Graba el mensaje que quieras.

En lugar de dar enviar, sal del chat pulsando la tecla "Atrás".

Después vuele a entrar a la conversación.

Encontrarás que la nota de voz se guardó, así es como podrás escucharla.

Tendrás la opción de eliminarla o enviarla.

Cabe señalar que esta función puede utilizarse tanto en dispositivos con iOS como Android.

Ahora sí, estarás seguro de que el mensaje que en WhatsApp grabaste es el correcto e, incluso, que tu tono de voz es el adecuado según la circunstancia.