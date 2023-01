Especialistas de Canadá alertan sobre las bebidas alcohólicas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Beber en fin de semana se ha vuelto una práctica común en las personas, sin importar el rango de edad. Y es que mucho se ha alertado sobre los riesgos que conlleva el consumo de bebidas alcohólicas, no obstante, especialistas de Canadá descubrieron nuevas evidencias.

La guía sobre alcohol y salud de Canadá fue elaborada con las últimas investigaciones sobre los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y es por ello que sugirieron algunos consejos para la reducción de daños en la salud de los individuos.

Según datos del documento, no beber tiene múltiples beneficios para la salud, incluso hasta dos tragos por semana disminuye los riesgos. Pero empieza a ser peligroso o dañino cuando alguien consume de tres a seis tragos estándar por semana porque podría desarrollar varios tipos de cáncer.

"De tres a seis tragos estándar por semana: su riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama y de colon, aumenta en este nivel", describen.

De siete o más, el riesgo aumenta a que la persona desarrolle enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular.

"Cada bebida estándar adicional aumenta radicalmente el riesgo de consecuencias relacionadas con el alcohol", informan.

Por otra parte, aseguran que no se debe ingerir ningún tipo de bebida alcohólica cuando una mujer está embarazada o amamantando. Es importante aclarar que un trago equivale a 0.6 onzas (14.0 gramos o 1.2 cucharadas) de alcohol puro.

¿Qué dicen los CDC al respecto?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reafirman en un artículo acerca de los riesgos para la salud que causa el consumo de bebidas embriagantes.

"En Estados Unidos, el consumo excesivo de alcohol ocasionó aproximadamente 140 mil muertes, ya que fue responsable de una de cada 10 muertes de adultos en edad laboral de entre 20 y 64 años", describen.

Por lo anterior, recomiendan que se evite el consumo de dichas bebidas aunque también se pueden ingerir con moderación, que es de un trago o menos al día en las mujeres y dos tragos o menos en los hombres.

Quienes tienen prohibido su consumo son:

Menores de edad

Mujeres embarazadas

Personas que están manejando, planeando manejar o participando en otras actividades que requieran destreza, coordinación y estar alerta.

Las personas que están tomando medicamentos

Quienes sufren afecciones que pueden empeorar su salud si se consume alcohol.

Quienes se están recuperando del alcoholismo.