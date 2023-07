Estas son las diferencias de las IA de Musk y Zuckerberg

A-AA+

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el futuro de la humanidad, por ello, nadie se quiere quedar fuera de este negocio.

Elon Musk presentó el pasado miércoles su nueva compañía de IA llamada xAI, en la cual se llevaría a cabo el proyecto de Truth GPT, una Inteligencia Artificial que "busca la verdad máxima y se preocupa por entender al universo", señaló Musk en una entrevista con Tucker Carlson.

A horas de este anuncio, Meta comandada por Mark Zuckerberg dio a conocer que lanzaría próximamente su modelo comercial de Inteligencia Artificial el cual lleva por nombre LLaMa y este se convertiría en la competencia directa de OpenAI, Google y ahora también de Truth GPT, según informó Financial Times.

Esto podría seguir alimentando la batalla en la que se encuentran ensimismados Zuckerberg y Musk, pues no solo se retaron a un combate dentro de una jaula, también han competido directamente por llegar a la cima en redes sociales, esto después del lanzamiento de Threads, la plataforma que posiblemente se convertirá en la competencia directa de Twitter.

Diferencias entre TruthGPT y LLaMa

Musk no se podía quedar atrás en el uso de la Inteligencia Artificial. El multimillonario, en varias ocasiones ha tratado de persuadir a expertos en considerar la opción de regular la IA, ya que esta podría tener graves consecuencias para la humanidad.

Pero aunado a su postura, señaló que una de sus principales misiones con xAI es la creación de TruthGPT, un modelo de Inteligencia Artificial generativa que busca la verdad y entender al universo, pues según el CEO de Tesla, es la mejor manera de generar una tecnología segura para la humanidad.

"Voy a construir algo que llamo TruthGPT o una IA que busque la verdad máxima y trate de comprender la naturaleza del universo. Creo que este podría ser el mejor camino hacia la seguridad ya que es poco probable que una IA que se preocupa por comprender el universo aniquile a los humanos, pues somos una parte interesante de él", detalló Musk en una entrevista con Tucker Carlson.

Además, TruthGPT se centrará en la creación de una base de datos global, la cual se irá actualizando constantemente y será verificada por humanos con el fin de garantizar que toda la información que maneje sea verdadera y fiable.

Por su parte, Zuckerberg próximamente estaría lanzando su versión comercial de LLaMa, su modelo de lenguaje automático y el cual podría convertirse en la competencia directa de TruthGPT, así como de los modelos de Open AI y Google.

LLaMa, que significa Large Language Model Meta AI o Gran modelo de lenguaje Meta IA en español, será capaz de generar texto, imágenes y código gracias a los grandes modelos de lenguaje con los que funciona.

Además, la IA estará entrenada en 20 idiomas y contemplará un modelo pequeño que requerirá menos potencia y recursos informáticos, según señaló Meta.

En cuanto a su funcionamiento interno, LLaMa toma secuencias de palabras como entradas y posteriormente predice la siguiente con el fin de generar un texto.

Este modelo se hizo oficial en febrero de este año, sin embargo, información de Financial Times asegura que próximamente se lanzará su versión comercial, además que será más personalizable y tendrá una mayor accesibilidad para todos.

La principal diferencia que existe entre LLaMa y TruthGPT es que la primera es de código abierto, lo cual ha llamado la atención de expertos e incluso ha generado críticas debido a que esto podría traer consecuencias negativas por el mal uso la tecnología.

Por su parte, TruthGPT busca generar una Inteligencia Artificial que sea más ética y responsable, contrario a OpenAI, ya que la empresa de la que fuera fundador, ahora se ha convertido en una compañía en la que las ganancias interfieren directamente con la ética de sus modelos de aprendizaje automático, según señaló Musk en entrevista con Carlson.

Aún no se sabe el rumbo que tomará cada uno, vale la pena esperar en qué se convierten con el paso del tiempo.

El conflicto entre Musk y Zuckerberg por la Inteligencia Artificial

Fue en 2017 cuando Musk y Zuckerberg tuvieron sus primeros roces debido a la diferencia de opiniones que tenían respecto a la Inteligencia Artificial.

El CEO de Tesla ha sido uno de los principales opositores de la Inteligencia Artificial y en cada oportunidad ha dejado claro que es necesaria su regulación debido a que esta representa una amenaza existencial para la raza humana.

Por su parte, el CEO de Meta ha mostrado su desacuerdo a la opinión de Musk. Durante una transmisión en Facebook Live, el dueño de Facebook dijo que era optimista respecto a la Inteligencia Artificial y que esta podría ser un gran beneficio para la humanidad.

Además, añadió: "las personas que son negativas y tratan de sacar provecho de estos escenarios apocalípticos, yo solo, no lo entiendo. Es realmente negativo y, de alguna manera, creo que es bastante irresponsable".

Inmediatamente, Musk respondió a los comentarios de Zuckerberg mediante tuit; "He hablado con Mark sobre esto. Su comprensión del tema es limitada", señaló el multimillonario.