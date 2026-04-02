Este es el dispositivo ideal para los que buscan durabilidad

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- En un mercado en donde la batería y la durabilidad suelen ser puntos débiles, el Realme C85 busca cambiar la narrativa. Se trata de un smartphone diseñado para resistir condiciones extremas y acompañar al usuario durante todo el día sin preocuparse por cargarlo.

El Realme C85 cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que se traduce en protección contra polvo, inmersión en agua y chorros de alta presión, incluso en entornos industriales.

Pero la propuesta va más allá del agua. El equipo resiste hasta 36 tipos de líquidos, desde bebidas como café, leche o cerveza, hasta sustancias más agresivas como vinagre, salsa de soya o gasolina. Esto lo convierte en una opción viable para usuarios en entornos exigentes como fábricas, cocinas o exteriores.

A nivel físico, incorpora certificación de grado militar y tecnología Armor Shield Protection, que resguarda tanto el exterior como los componentes internos. También destaca su tolerancia a temperaturas extremas, funcionando desde menos 20 °C hasta 85 °C, lo que refuerza su perfil como un equipo pensado para condiciones reales de uso.

----Batería de larga duración y vida útil extendida

La segunda característica que destaca en el Realme C85 es su batería de 7000 mAh, una capacidad superior al promedio del segmento.

En términos prácticos, permite un uso completo durante todo el día, incluso el usuario del smartphone puede terminar su jornada con hasta 50% de carga restante. Además de que también funciona como una power bank para recargar otros dispositivos.

La optimización mediante inteligencia artificial (IA) añade eficiencia energética, sumando hasta 400 mAh adicionales de rendimiento. Esto se traduce en hasta 2.8 horas extra en llamadas o más de 40 horas de uso en escenarios prolongados.

Y en situaciones críticas, el dispositivo ofrece una autonomía destacable. Con solo 1% de batería, puede mantener llamadas durante aproximadamente 31 minutos.

A largo plazo, Realme asegura una vida útil de hasta seis años en la batería, una característica que apunta a reducir el desgaste acelerado que suele afectar a otros dispositivos.

-----Más allá de lo esencial

Aunque el enfoque principal está en la resistencia y la batería, el Realme C85 también incorpora mejoras en pantalla, rendimiento y funciones de IA. Cuenta con un procesador Snapdragon 685 4G y una memoria RAM dinámica de 24 GB. Sin embargo, su propuesta central es la de un smartphone confiable, preparado para el uso intensivo y con autonomía suficiente para despreocuparse del cargador.

En síntesis, el Realme C85 es un dispositivo resistente, pensado para quienes necesitan más que un teléfono convencional.