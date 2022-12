Estos son los permisos que piden las apps y te ponen en peligro

A-AA+

Siempre que descargas una app en tu celular debes poner atención a ciertos detalles, que el desarrollador tenga una buena reputación, que otros usuarios la hayan calificado positivamente, que su peso no rebase el almacenamiento de tu teléfono, y los permisos que solicita. Y es que todas las aplicaciones necesitan acceso a ciertas funciones para poder trabajar, pero hay peticiones que es mejor denegar.

Aunque las grandes compañías cuentan con diversos métodos de seguridad con la intención de garantizar que las apps disponibles en sus tiendas no contengan malware, sus revisiones no siempre son certeras, de ahí la importancia de que el usuario tome conciencia y siga todas las recomendaciones.

Entre las mejores prácticas está la revisión de los permisos que solicitan las apps, en especial cuando en la lista aparecen ciertas funciones. Te explicamos todo a continuación.

Cuidado con los permisos que otorgas a las apps

Es cierto que una aplicación de edición de video necesitará acceso a la cámara y galería, pero no tendría por qué ver tus contactos, de la misma manera que una app de calendario por ejemplo no debería querer controlar tu micrófono.

Desafortunadamente es muy común que las aplicaciones soliciten permisos de más y que los usuarios lo pasen por alto poniendo en riesgo su seguridad.

Si bien, como explica la compañía de ciberseguridad AVG, el controlador de permisos de Android se encarga de decir a las aplicaciones a qué pueden y no acceder, si el usuario da autorización, el sistema no podrá actuar.

En ese sentido, los permisos del sistema Android se dividen entre "normales" y "peligrosos". Los primeros no deberían representar un riesgo para tu privacidad o la funcionalidad de tu dispositivo. Por otro lado, los considerados "peligrosos" incluyen acceso a tu historial de llamadas, mensajes privados, ubicación, cámara, micrófono y más.

AVG aclara que si bien el acceso a dichas funciones no necesariamente significa peligro, tienen el potencial de uso indebido, es por ello que Android nos da la oportunidad de aceptarlos o rechazarlos.

Los permisos que no debes darle a las apps

Cuando descargues una app, estos son los permisos con los que debes tener más cuidado:

Sensores corporales: las aplicaciones de acondicionamiento físico necesitan este permiso para brindar consejos de salud, monitorear tu frecuencia cardíaca mientras haces ejercicio, pero una aplicación maliciosa podría espiar tus datos.

Calendario: permite que las aplicaciones lean, creen, editen o eliminen eventos, pero alguien podría estar espiando tus rutinas.

Cámara: una aplicación maliciosa puede encender en secreto tu cámara y grabar lo que sucede a tu alrededor.

Contactos: una aplicación puede usar esto para enviar mensajes de texto o llamar a otras personas en tu lista de contactos para esparcir spam o cometer estafas.

Ubicación: una aplicación maliciosa puede rastrear en secreto tu ubicación para crear un perfil sobre tus hábitos diarios e incluso avisar a ladrones peligrosos cuando no estás en casa.

Micrófono: una aplicación maliciosa puede registrar en secreto lo que sucede a tu alrededor, incluidas conversaciones privadas.

Teléfono: podría ser un software espía que registre tus hábitos telefónicos y realice llamadas sin tu consentimiento.

SMS: la app puede espiar tus mensajes, usar tu teléfono para enviar spam a otros e incluso suscribirte a servicios pagos no deseados.

Almacenamiento: una aplicación maliciosa puede leer, cambiar y eliminar en secreto cualquiera de sus documentos, música, fotos y otros archivos guardados.

¿Cómo saber cuándo alguna app tiene acceso a una función potencialmente riesgosa?

Si nunca te has detenido a ver cuáles son los permisos que te solicitan las apps date un tiempo y revisa si hay alguna que podría estar comprometiendo tu seguridad.

Para administrar los permisos de las aplicaciones Android puedes ir directamente a Google Play, buscar la app que te interesa, ir hacia abajo y dar clic en la opción Acerca de esta aplicación, ahí podrás ver la lista de permisos que solicita.

Otra opción es ir a la Configuración de tu celular, entrar al menú de Aplicaciones y elegir Gestor de permisos. Te aparecerá una lista de algunas de las funciones más relevantes del dispositivo, cuando pulses sobre ella, te mostrará las apps que tienen acceso y podrás retirarlo o dejarlo.

Solo considera que si le niegas el permiso a algunas apps puede que estas dejen de funcionar correctamente, por lo que debes poner atención a lo que necesitan para operar sin problemas.

En caso de que no notes nada raro pero quieras saber cuál es el grado de riesgo que enfrentas, entonces puedes descargar herramientas de seguridad que se encargan de evaluar tu teléfono y te dirán si alguna app representa un peligro.