Estudiantes mexicanos crean App para controlar el efecto Covid-19 y ganan concurso en EU

Dos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en conjunto con universitarios de otras instituciones, ganaron el desafío "Latin America vs COVID-19 – MIT COVID19 Challenge" convocado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en la categoría Track A, en un desafío que convocó a mil 500 participantes de 73 países.

El equipo, llamado "Covmunity", se integró por estudiantes de la Universidad Panamericana-Aguascalientes, el Tecnológico de Monterrey y el Institute of Bombay, además de los alumnos Humberto Alejandro Miranda Franco y Carlos Alberto Rodríguez Zerón, pertenecientes a la Máxima Casa de Estudios; el primero, cursando la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y el segundo, de la licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina.

El objetivo del concurso fue el de brindar soluciones innovadoras a la crisis de COVID-19 que afecta a la región latinoamericana, informa Gaceta UNAM a través de un comunicado.

Con el apoyo de más de 300 consejeros y jueces, se eligieron a los 30 equipos ganadores.

Para ganar el desafío, Covmunity presentó una aplicación móvil basada en el protocolo de inmunidad PISARS- CoV-2, con la intención de analizar y gestionar la información necesaria para una reactivación segura de las actividades cotidianas.

Humberto Alejandro Miranda Franco, estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Foto: NotiFES

"No me la podía creer. Me siento muy orgulloso de ser de la UNAM, porque me ha dado mucho aprendizaje", declaró Miranda Franco, encargado de desarrollar las funciones matemáticas para el análisis del sistema, así como la arquitectura web y la programación de la app, al medio universitario.

El premio consistió en una aportación económica por parte del MIT a los proyectos ganadores, así como créditos de IBM, Amazon y Oracle para continuar con el desarrollo de sus plataformas e infraestructuras.

Miranda Franco explicó que la propuesta de Covmunity se encuentra en una fase piloto, por lo que el equipo continúa trabajando en la app, la cual está siendo evaluada por el Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana IAP para evaluar una futura implementación.