Estudio sugiere que menos del 10% de personas en EEUU tiene anticuerpos covid

Un estudio realizado con pacientes adultos en diálisis en Estados Unidos señala que, en julio pasado, menos del 10 % de las personas había desarrollado anticuerpos frente a la covid-19, lo que los autores estiman que puede ser similar en la población general.



Investigadores de la Universidad de Stanford consideran que los pacientes en diálisis son una población representativa ideal para estudiar la propagación general del virus en el país.



Estos enfermos se someten a extracciones de sangre mensuales y rutinarias y representan otros factores de riesgo similares a los de la covid-19, como la edad, la raza no blanca y la pobreza, según el estudio.



Este primer análisis transversal a nivel nacional se realizó con 28.000 pacientes en diálisis de 46 Estados y los resultados señalaron que menos del 10 % de los adultos tenían anticuerpos y entre los que sí tenían, menos del 10 % habían sido diagnosticados por pruebas PCR.



El estudio publicado por The Lancet, muestra mayores tasas de infección por coronavirus entre las minorías étnicas y las personas que viven en zonas urbanas de bajos ingresos y alta densidad, por ello, los autores consideran que los esfuerzos de control de la covid-19 deberían dar prioridad a esos grupos.



"Pudimos determinar, con un alto nivel de precisión, las diferencias de seroprevalencia entre grupos de pacientes dentro y a través de las regiones de los Estados Unidos, proporcionando un cuadro muy rico de la primera ola del brote de covid-19", señaló la autora principal del estudio, Shuchi Anand, de la Universidad de Standford.



Los datos indican que, en comparación con la mayoría de la población blanca no hispana, las personas que viven en vecindarios predominantemente afroamericanos e hispanos tenían una probabilidad de dos a cuatro veces mayor de infección por covid-19.



Los índices de infección por covid-19 fueron de 11.3 % a 16.3 % en esos vecindarios, comparado con el 4,8% de la población blanca no hispana en su mayoría.



"Esta investigación confirma claramente que, a pesar de las altas tasas de covid-19 en Estados Unidos, el número de personas con anticuerpos sigue siendo bajo y no nos hemos acercado a lograr la inmunidad de rebaño", dijo otra de las autoras Julie Parsonnet.



En un comentario relacionado que publica la revista, los profesores Barnaby Flower y Christina Atchison del Imperial College de Londres consideraron que "aunque las estimaciones de la población general a partir del muestreo de diálisis son imperfectas, por lo menos siguen siendo coherentes en todo el país y de una encuesta a otra".