Euler Finance sufre hackeo por más de 195 mdd

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 13 de marzo, la firma de monitoreo de blockchain PeckShield envió un tuit dirigido a la plataforma de préstamos criptográficos Euler Finance, simplemente diciendo: "Hola [...] es posible que desee echar un vistazo".

Lo que la firma sugería que Euler echara un vistazo era una serie de transacciones que indicaban que había un hack en curso contra Euler. Según PeckShield, los piratas informáticos explotaron a Euler "en una ráfaga de transacciones" que condujo al robo de alrededor de 197 millones de dólares en criptomonedas. La firma de criptoseguridad BlockSec también informó del ataque.

Según los datos on-chain, de acuerdo con la última actualización, el hacker realizó una serie de múltiples transacciones, robando casi los 197 millones de dólares en el proceso. El ataque ya se ha convertido en el mayor hackeo de 2023.

Si bien esto suena como mucho dinero, y lo es, es solo el vigésimo sexto robo de criptomonedas más grande de la historia, de acuerdo con el sitio web de.fi, el cual realiza un seguimiento de los hackeos y estafas de criptomonedas, indicó el sitio especializado Tech Crunch.

"Somos conscientes y nuestro equipo está trabajando actualmente con profesionales de seguridad y fuerzas del orden", escribió Euler en respuesta al tuit. "Lanzaremos más información tan pronto como la tengamos".

ZachXBT, un investigador independiente que investiga estafas y hacks criptográficos, escribió en Twitter que el suyo es "casi seguro" un ataque de piratas informáticos malintencionados, dado que las mismas personas estaban explotando "algún protocolo aleatorio en [Binance Smart Chain] hace unas semanas y luego, los fondos depositados en Tornado [Cash]", un popular servicio de mezcla de criptomonedas que ha sido sancionado por el gobierno de EE. UU. por presuntamente facilitar el lavado de dinero .

Inversores de Euler se quejan

En sus canales oficiales de Discord y Telegram, varios inversores de Euler se quejan de lo sucedido y se preguntan qué deben hacer a continuación, y si hay alguna esperanza.

"Casi 1.3 millones de dólares desaparecidos. Pensé que eran el protocolo de préstamo más seguro, nunca me gustó Michael en Twitter, pero ni siquiera los imagino publicando actualizaciones sin previo aviso o auditorías", escribió uno en Discord.

"Es bueno saber al menos cómo responde cuando pierdo más de 100 mil dólares en el espacio de una hora. Aprendí un poco sobre mí hoy. Tal vez no se trata de los muchachos del dinero, se trata de lo que aprendes en el camino", escribió otro inversionista en Discord.

Cabe señalar que los fondos robados se encuentran actualmente en las siguientes direcciones de hackers:

0xebc29199c817dc47ba12e3f86102564d640cbf99 (Contrato) - 8,877,507.34 DAI

0xb2698c2d99ad2c302a95a8db26b08d17a77cedd4 - 8,080.97 ETH

0xb66cd966670d962c227b3eaba30a872dbfb995db - 88,752.69 ETH y 34,186,225.91 DAI

En su sitio web, Euler señaló que se ha asociado con seis empresas de "máxima seguridad". Claramente, eso no fue suficiente para detener a los piratas informáticos.

El precio del token criptográfico de Euler cayó drásticamente tras la noticia del ataque.