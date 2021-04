Facebook anuncia más medidas para transparentar campañas electorales

Las elecciones se están acercando y cada vez nos encontramos con más anuncios de los candidatos y partidos que están buscando un cargo de elección popular. Atrás quedaron los días en que solo los medios tradicionales como la televisión y la radio servían de medios para difundir las campañas, ahora las redes sociales juegan un papel muy importante. Desafortunadamente en internet puede circular mucha información falsa o imprecisa y, para ayudar a los usuarios a entender mejor qué es lo que ven, Facebook anunció una serie de medidas orientadas a la transparencia.

"En Facebook creemos que las personas deben de poder saber quiénes son responsables de los anuncios que ven en Facebook e Instagram, especialmente durante procesos electorales. Es por eso que en los últimos meses hemos lanzado herramientas que brindan mayor transparencia a la publicidad política y electoral en América Latina", señaló a empresa en un comunicado

A sus esfuerzos anteriores hoy la compañía está presentando nuevas medidas para ayudar a proteger la integridad de las próximas elecciones que se realizarán en Chile y México. Por ello, a partir de mediados de abril, los anunciantes de estos países que quieran implementar publicidad de temas sociales en Facebook e Instagram tendrán que pasar por el mismo proceso de autorización que la compañía pide para anuncios electorales y políticos.

Lo anterior contempla identificar a un individuo o entidad como responsable de la publicación pagada y mostrar un descargo de responsabilidad con la etiqueta "Pagado por" en la misma. De igual forma, estos avisos serán almacenados en la Biblioteca de Anuncios de Facebook por siete años, informó la compañía.

¿A qué considera Facebook un tema social?

Para entender un poco más cuál es el impacto de esta actualización por parte de Facebook, la empresa explicó cómo es que han ido evolucionando las campañas que vemos en las redes sociales. Además, compartió lo que aprendió tras las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

"Aprendimos que no todos los anuncios que pueden influenciar una elección están relacionados directamente con el candidato o las votaciones, sino que existen otro tipo de discursos que tienen un impacto significativo en la opinión pública y en la votación. Esto incluye temas delicados, muy debatidos o muy politizados sobre los cuales el público puede estar profundamente dividido", señaló Facebook.

Precisamente es a ese tipo de publicidad a la que está denominando como "temas sociales" y abarca toda publicación pagada que discute, debate, apoya o está en contra de tópicos como derechos de las comunidades indígenas, movimientos sociales, reformas de ley y cambio climático, entre otros.

Facebook apuntó que, para el caso de Chile y México, con base en una diversidad de factores como el contexto local y potenciales riesgos de cara a elecciones, han definido nueve categorías que delimitan lo que considerarán como temas sociales durante el proceso electoral:

1. Derechos civiles y sociales

2. Delitos

3. Economía

4. Educación

5. Política medioambiental

6. Salud

7. Inmigración

8. Valores políticos y gobernabilidad

9. Seguridad y política exterior



Los cambios

Es así que ahora, de acuerdo con Facebook, al igual que como ya sucede con todos los anuncios que se quieren pautar en Facebook e Instagram, se encargarán de revisar la publicidad relacionada con temas sociales, lo que incluye el análisis de las imágenes, el texto y el sitio al que dirige, con el fin de asegurarse que esté correctamente etiquetada y cumpla con sus Normas Comunitarias y Políticas de Publicidad.

"Si detectamos que el contenido viola nuestras políticas o no incluye el descargo de responsabilidad, no lo aprobaremos y pediremos al anunciante que pase por el proceso de autorización y coloque la etiqueta 'Pagado por' correspondiente", afirmaron.

Asimismo, en caso de que haya un anuncio activo sobre temas políticos, electorales o sociales en las plataformas y no esté etiquetado, los usuarios de las redes sociales podrán reportarlo de forma manual. En este supuesto, Facebook dará de baja la publicidad y pedirá al anunciante que pase por el proceso de autorización.

"Requerimos una mayor autenticidad y transparencia en los anuncios de temas sociales para asegurarnos de que las personas sepan quién está tratando de influir en su voto y puedan tomar decisiones más informadas", concluyó la compañía propiedad de Mark Zuckerberg.