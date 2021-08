Facebook Dating agrega función de salas de audio

La pandemia por Covid-19 ha provocado que muchas actividades se trasladen a internet. De hecho, cada vez más personas están dispuestas a buscar el amor en línea. Pero no todas quieren tener que descargar y registrarse un una app de citas. Para ellos una alternativa es Facebook Dating que, para impulsar los encuentros en un momento en que aún es complicado reunirse en persona, está agregando salas de audio.

Facebook Dating, el servicio de citas de la compañía, no es tan popular como otras aplicaciones de citas, pero la compañía está introduciendo algunas características nuevas para que sea más útil para las citas virtuales, que se han disparado durante la pandemia.

Una de las características nuevas más importantes son las salas de audio, que permitirán a los usuarios iniciar una conversación de voz con alguien con quien coincida en gustos e intereses. A través de esta nueva opción, cuando alguna de las partes intente iniciar una llamada con la otra persona, esta recibirá una invitación. Si aceptan, ambos pueden charlar.

Facebook también está dando la opción de configurar hasta dos lugares adicionales en Facebook Dating donde la persona desea buscar coincidencias de pareja. La función, que Facebook llama Match Anywhere, tiene la intención de facilitar la conexión entre quienes pueden estar trabajando temporalmente en un sitio, que se mudan con frecuencia o viajan constantemente.

La compañía también está lanzando una función llamada Lucky Pick, que "invita a las personas que utilizan esta plataforma a considerar a otros candidatos compatibles que pueden estar fuera de sus preferencias típicas", según Alexandru Voica, miembro del personal de comunicaciones de Facebook.

A través de las nuevas funciones la compañía espera ser una alternativa para quienes desean buscar una pareja a través de internet.

--Está en México y así funciona

Si quieres conocer esta opción para encontrar pareja en línea, te compartimos que está disponible en México y puedes crear tu perfil de una manera simple.

Para empezar, entra a Facebook y ve al menú principal, lo encuentras dando clic en las tres líneas ubicadas en la parte superior derecha de la pantalla. Verás opciones como "Recuerdos", "Guardado", "Marketplace", "Eventos", entre otros. Da clic en "Ver más" y encuentra el ícono de corazón que dice "Parejas", cuando le des clic te llevará a Facebook Dating.

En esa pestaña podrás crear un perfil especial para esta sección y ver los de personas que tal vez te lleguen a interesar. Deberás responder a preguntas como tu género y a quiénes estás interesado en conocer.

Luego de esto, Facebook te pedirá establecer tu ubicación para que te conecte con personas cercanas a ti, aunque esta opción no se actualiza automáticamente cuando cambias de lugar. Después deberás agregar la foto de perfil que más te guste para ligar, ya sea desde tu galería o de las tantas que tienes en tu Facebook.

Finalmente tendrás que completar tu perfil con la información que te pide como lugar de trabajo o, si es tu caso, la escuela en donde estudias, si tienes hijos, creencias religiosas y características físicas como altura. No obstante, puedes elegir no dar algunos de estos detalles.

Algo que vale la pena que sepas es que no debes preocuparte de que tus amigos actuales en Facebook vean que estás buscando pareja en línea, porque tu cuenta no estará disponible para ellos y tampoco para las personas que hayas bloqueado anteriormente. Aunque, si agregas a una de las personas sugeridas en Facebook Dating a tu cuenta formal, ésta podrá seguir viendo el tu perfil de citas y también todo lo que publiques en tu muro.