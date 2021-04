Facebook gastó 23 millones de dólares para proteger a Mark Zuckerberg

Las grandes compañías tienen que pensar en destinar presupuesto para todo. No solo se trata de nómina, oficinas e investigación y desarrollo para lanzar nuevos productos, también hay que considerar otros rubros como la seguridad y no solo la digital, sino la del CEO. Al menos ese es el caso de Facebook que, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores gastó más de 23 millones de dólares el año pasado en seguridad para Mark Zuckerberg. De acuerdo con el reporte no se trata de algo banal. Sus revisiones sobre el tema de la seguridad de la empresa "identificaron amenazas específicas para el Sr. Zuckerberg", por lo que era necesario brindarle protección adicional.

Además aunque es obvio que la compañía quiera mantener la seguridad de su CEO, un representante explicó que hay razones de fondo: "Él es sinónimo de Facebook y, como resultado, el sentimiento negativo con respecto a nuestra empresa se asocia directamente con el señor Zuckerberg y, a menudo, se transfiere a él". La revisión anual de los programas de seguridad de la compañía mostró que los costos de proteger a Zuckerberg y su familia aumentaron en 2020 principalmente debido a los protocolos de viaje por la Covid-19, una mayor cobertura de seguridad durante la temporada de elecciones estadounidenses de 2020" y otros períodos con mayor riesgo de seguridad", así como costos crecientes para el personal de seguridad.

A detalle, en la sección "Todas las demás compensaciones" del informe, se muestra que Facebook gastó 23 millones de dólares en seguridad personal en las residencias de Zuckerberg y en viajes para él y su familia. El director ejecutivo también obtuvo 10 millones de dólares adicionales para destinarlos a su personal de seguridad y otros costos de protección. El costo de la seguridad básica fue de hasta 13.4 millones el año pasado, en comparación con los 10.4 millones del año anterior.

"El comité de compensación, nominaciones y gobernanza cree que estos costos son apropiados y necesarios a la luz del panorama de amenazas y el hecho de que el señor Zuckerberg ha solicitado recibir solo un dólar en salario anual y no recibe ningún pago de bonificación, recompensa de capital u otro incentivo de compensación", se lee en el reporte.

Facebook también dio a conocer que llevará una propuesta a su junta de accionistas, el próximo 26 de mayo, con la intención de aprobar la iniciativa de ofrecer seguridad personal a los directores lo que consideran necesario "debido al escrutinio continuo que enfrentan nuestros directores como como resultado de su servicio en nuestra junta directiva". Cabe señalar que Facebook aprobó los servicios de seguridad personal para algunos de sus directores no permanentes en enero y febrero pero ahora quieren extender ese beneficio, "a la luz del alto nivel de escrutinio que enfrentan nuestra empresa y nuestros ejecutivos y directores, así como la atmósfera dinámica y cargada después de las elecciones estadounidenses de 2020 y el ataque al edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021", según el comunicado de poder.



También es vulnerable

Si bien el informe está orientado a la seguridad a nivel personal de Mark Zuckerberg y su familia, vale la pena recordar que, en un escenario digital, todos estamos expuestos a sufrir la pérdida de nuestra información. Hace unos días se dio a conocer que una base de datos con información personal de millones de cuentas de Facebook habían sido publicadas en internet. La información fue robada debido a una vulnerabilidad que la red social solucionó en 2019, pero se ha hizo público que, entre los afectados, estuvo el mismísimo Zuckerberg y así fue como se descubrió que es usuario de la app de mensajería Signal.

El CEO de Facebook, compañía a la que pertenece WhatsApp, parece también estar utilizando Signal de acuerdo con una publicación del investigador de ciberseguridad Dave Walker quien encontró que los datos de Zuckerberg estaban entre los 533 millones que se filtraron en internet. "Con respecto a #FacebookLeak, de las 533 millones de personas en la filtración, la ironía es que, lamentablemente, Mark Zuckerberg también está incluido", publicó Walker en su cuenta de Twitter.

Aunque en su publicación editó parte del número de teléfono de Zuckerberg, asegura que con ese dato fue capaz de descubrir que existe una cuenta asociada a Signal, la aplicación de chat que tiene cifrado de extremo a extremo y que es un competidor directo de WhatsApp. Hay que decir que no es buen momento para que alguien afirme que Zuckerberg está utilizando Signal pues recordemos que, a inicios de 2021 WhatsApp se vio envuelta en una polémica por la actualización en sus términos de servicio. Y, como ya mencionamos antes, la reputación de Facebook y todos sus servicios están unidos a la de Mark Zuckerberg.