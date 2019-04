Facebook, Google y Twitter avanzan en combate a la desinformación, pero la CE pide más

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- La Comisión Europea (CE) celebró este martes que las plataformas Facebook, Google y Twitter hayan hecho progresos para combatir la desinformación en redes, pero reclamó que compartan sus metodologías y datos para que verificadores e investigadores independientes puedan evaluar sus servicios.



"Apreciamos los esfuerzos que han hecho Facebook, Google y Twitter para incrementar la transparencia antes de las elecciones europeas" que se celebrarán del 23 al 26 de mayo, pero "esperamos" que el próximo informe mensual muestre "más progresos", señaló el vicepresidente de la CE para Mercado Único Digital, Andrus Ansip.



La evaluación mensual del código de conducta voluntario diseñado por el Ejecutivo comunitario que esas plataformas se han comprometido a respetar arroja avances concretos como el "etiquetado de los anuncios políticos" en sus servicios, efectivo ya para Facebook y Twitter y en modo de prueba para Google.



Pero Bruselas considera que "son necesarias nuevas mejoras técnicas", así como "el intercambio de metodologías y conjuntos de datos" para identificar cuentas falsas y permitir que "expertos externos, verificadores factuales e investigadores lleven a cabo una evaluación independiente", apuntó la Comisión Europea.



El informe celebra que ese código de conducta haya alentado a Twitter y Facebook a tomar "medidas adicionales para garantizar la integridad de sus servicios y luchar contra los robots maliciosos y cuentas falsas", así como que Google haya "incrementado la colaboración con organizaciones y redes de verificación".



Además, las tres plataformas están desarrollando iniciativas para promover la "alfabetización digital y ofrecer formación a periodistas y personal de campaña", agregó la Comisión Europea, que detalló los avances y las tareas pendientes de cada plataforma.



GOOGLE

Bruselas aplaude las "acciones específicas" de Google para "mejorar el escrutinio de las ubicaciones de los anuncios en la Unión Europea, incluyendo un desglose por Estados miembros" que sitúa al Reino Unido como el país con más "violaciones", con 1.706 casos, seguido de Alemania (1,431), Francia (1,092) y España (903), mientras que el menos afectado fue Luxemburgo (30).



Además, esa plataforma ha presentado una actualización de su política de publicidad electoral y ha anunciado que abrirá su biblioteca de anuncios y elaborará un informe de transparencia sobre los comicios europeos.



También ha proporcionado datos globales sobre "la eliminación de un número significativo de canales" de su filial de vídeo YouTube, pero Google "no ha informado de ningún progreso adicional con respecto a la definición de publicidad por bloques temáticos".



FACEBOOK

La CE valora que Facebook haya informado sobre sus medidas contra anuncios que han violado sus políticas sobre "contenido de baja calidad, disruptivo, engañoso, falso o que eludió sus sistemas" y que haya proporcionado información sobre su normativa de anuncios políticos, que aplicará también a su filial Instagram.



También ofrece acceso a una biblioteca de anuncios en ambas plataformas y ha señalado el número de cuentas falsas canceladas en el primer trimestre de 2019 (2.190 millones frente a 1.200 millones en el trimestre anterior), así como sobre la eliminación de "ocho redes coordinadas" con comportamientos extraños en el norte de Macedonia, Kosovo y Rusia, aunque "el informe no indica si estas redes también afectaron a los usuarios en la UE".



TWITTER

El Ejecutivo comunitario celebra que Twitter haya informado sobre una actualización de su normativa relativa a los anuncios de campañas políticas y su divulgación y que haya aportado "cifras" sobre las acciones contra "el spam y las cuentas falsas", aunque no haya proporcionado "información adicional sobre estas acciones y cómo se relacionan con la actividad en la UE".



El informe presentado por esa plataforma indica que la propia firma ha detectado 51,3 millones de cuentas maliciosas en el primer trimestre de 2019, a las que se suman 1,4 millones de perfiles denunciados por usuarios.



Además, Twitter no ha informado "sobre ninguna acción para mejorar el control de las ubicaciones de anuncios" ni ha proporcionado "ninguna métrica con respecto a sus compromisos en esta área", agregó la Comisión Europea, que a finales de 2019 publicará un informe completo sobre las tres plataformas con el resultado de los doce primeros meses de seguimiento.