Facebook impulsa noticias positivas... sobre Facebook

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Facebook, red social acusada en varias ocasiones por no regular sobre la información falsa y mensajes de odio, busca mejorar su imagen a través del Proyecto Amplify, el cual echa mano de su propio algoritmo de noticias para mejorar la imagen de la compañía, reveló este martes el periódico The New York Times.

En un trabajo publicado hoy martes sobre la empresa tecnológica, el rotativo estadounidense aseguró que Facebook posiciona de mejor manera a las notas y artículos que hablan de manera positiva sobre la plataforma misma, a fin de que sus usuarios tengan una mejor imagen de ella. Ello ha ocurrido en al menos tres ciudades de Estados Unidos.

El feed de noticias, según se expone en el trabajo, incluso promueve artículos escritos por Facebook que hablan bien de Facebook.

"La idea era que impulsar noticias a favor de Facebook, algunas de ellas escritas por la compañía, mejoraría su imagen a los ojos de sus usuarios, dijeron tres personas con conocimiento del proyecto", cita el medio.

Los cambios, además de la promoción de noticias pro Facebook, han incluido modificaciones internas y externas que incluso ha afectado el rol de Mark Zuckerberg en la plataforma que fundó.

Una de ellas, según el Times, es el hermetismo con el que ahora se manejan los datos de la red social para con los investigadores y periodistas que intentan acceder a ellos.

Según esto, Facebook comenzó a reducir la disponibilidad de datos que permitían estudiar cómo funcionaba la plataforma. "En abril, la compañía le dijo a su equipo detrás de CrowdTangle, una herramienta que proporciona datos sobre el compromiso y la popularidad de las publicaciones de Facebook, que se desmantelaría". Y si bien la herramienta aún existe, las personas que trabajaron en ella se trasladaron a otros equipos, denunció el medio.

Otro movimiento, y quizá uno de los más significativos, es el que Mark Zuckerber ha sido apartado de las apariciones públicas y comunicados de índole política, esto con el fin de distanciarlo "de los escándalos".

Acusaciones como la hecha por el presidente Joe Biden en julio pasado, cuando acusó a Facebook de desinformar a la población sobre la vacuna contra Covid-19, ahora son atacadas por Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook.