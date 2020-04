Facebook lanza app para gamers

Dedicada para juegos móviles Facebook acaba de lanzar una app para dispositivos Android a través de la cual los usuarios podrán seguir transmisiones de videojuegos.

Esta opción, que busca competir con Twitch y YouTube, también destacará los videojuegos casuales que las personas ya pueden jugar en línea, como Words with Friends.

De acuerdo con información dada a conocer por New York Times, el lanzamiento responde al continuo crecimiento de Facebook Gaming y al aumento actual de la audiencia y la transmisión en general, debido a la contingencia por el coronavirus que obliga a millones de personas a permanecer en casa.

De hecho, de acuerdo con algunos reportes, Facebook Gaming experimentó un aumento del 210% en las horas observadas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019. Además, el número de transmisiones de contenido en esta plataforma de la red social juegos experimentó un aumento del 6%, así como un crecimiento de 78% en el número de promedio de espectadores.

"Invertir en los juegos en general se ha convertido en una prioridad para nosotros porque los vemos como una forma de entretenimiento que realmente conecta a las personas. No es un entretenimiento de consumo pasivo, sino que es interactivo y une a las personas", dijo Fidji Simo, jefe de la aplicación de Facebook, al New York Times.

Para llamar la atención sobre su nueva oferta la compañía cerró acuerdos con algunos de los gamers más reconocidos, muchos de los cuales están dejando Twitch para probar esta nueva opción.

Asimismo Facebook está tratando de hacer más simples las transmisiones en al agregar en la interfaz de la plataforma un botón que dice "Ir en vivo" que permite a los usuarios cargar transmisiones de los videojuegos móviles solo dando unos cuantos clics.

Según el New York Times, una vez que las personas están en vivo, las transmisiones aparecerán en sus páginas personales, lo que facilitará la visualización de amigos y seguidores. Y, al igual que YouTube y Twitch, Facebook Gaming ofrece monetización para algunas de las transmisiones.

Una característica más de Facebook Gaming es que se conecta con Messenger por lo que los usuarios pueden chatear con todos sus contactos mientras están jugando o viendo una partida por streaming.

La aplicación Facebook Gaming ya puede ser descargada a través de la Play Store para dispositivos Android. La compañía dijo que tiene planes de lanzar la app para iOS una vez que Apple la apruebe.