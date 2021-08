Facebook Messenger encriptará las llamadas de voz y video

Las comunicaciones digitales cada vez son más comunes. Ya sea para temas personales, escolares o profesionales, las plataformas de mensajería nos permiten mantenernos en contacto con los demás sin tener que salir de casa. Sin embargo, especialmente cuando se comparte información confidencial, podemos poner en riesgo nuestra privacidad. Para que los usuarios se sientan más seguros durante sus conversaciones, Facebook Messenger anunció que comenzará a encriptar las llamadas de voz y video.

"Hoy presentamos la opción para que las llamadas de voz y video sean encriptadas de extremo a extremo en Messenger, junto con controles actualizados para mensajes efímeros", compartió la compañía en su blog y dijo que con esta nueva función espera brindar mayor control a los usuarios sobre qué tan privados quieren que sean sus chats y llamadas.

Facebook recordó que desde 2016 han ofrecido la opción de proteger los chats de texto uno a uno con encriptado de extremo a extremo. Pero, como este último año han visto un aumento en el uso de llamadas de audio y video con más de 150 millones de llamadas al día en Messenger, decidieron agregar ese nivel de protección también a esas formas de comunicación.

El encriptado de extremo a extremo ya es utilizado ampliamente en aplicaciones como WhatsApp para mantener las conversaciones personales seguras de hackers y criminales. Ahora poco a poco se está convirtiendo en el estándar de la industria. Básicamente esta tecnología funciona como un candado y una llave, en el que solo tú y las personas en el chat o en la llamada tienen acceso a la conversación. Así, el contenido de tus mensajes y de tus llamadas en una conversación encriptada de extremo a extremo, está protegido desde el momento en el que sale de tu dispositivo, hasta que llega al dispositivo del receptor. Esto significa que nadie más, incluyendo Facebook, puede ver o escuchar lo que se envía o se dice.

La compañía también compartió que está actualizando la función de mensajes que desaparecen dentro de los chats encriptados. "Las personas no siempre quieren o necesitan que los mensajes permanezcan en una conversación y los controles del temporizador permiten decidir cuándo caducan los mensajes en un chat. Actualizamos esta herramienta para brindar más opciones para que las personas en un chat elijan cuándo quieren que desaparezcan sus mensajes, desde 5 segundos hasta 24 horas", explicó Facebook en su blog.

Lo que llegará en las próximas semanas

Facebook también dio a conocer que en las siguientes semanas algunas personas podrán tener acceso a más funciones de prueba dentro de estos chats completamente encriptados que les darán a las personas mayor privacidad y seguridad en sus conversaciones.

"Comenzaremos a probar la encriptación de extremo a extremo en chats grupales, incluyendo llamadas de voz y video para amigos y familiares que ya tienen un hilo de chat existente o que ya están conectados. También comenzaremos una prueba para que tus controles de entrega funcionen con tus chats encriptados. De esta manera, puedes prevenir interacciones no deseadas al decidir quién puede mandarte un mensaje, quién va a tu carpeta de solicitudes y quién no puede mandarte mensajes", explicó Facebook.

También dio a conocer que lanzarán una prueba limitada en ciertos países para ofrecer a los usuarios la opción de optar por encriptado de extremo a extremo en mensajes y llamadas para conversaciones uno a uno en Instagram. "Similar a como funciona Messenger hoy, necesitas tener un chat existente o seguirse mutuamente para empezar a mandar Mensajes Directos encriptados de extremo a extremo. Como siempre, puedes bloquear a alguien con quien no quieres hablar o reportarlo si algo no se ve bien", finalizó la compañía.