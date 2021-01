Facebook mostrará menos contenido político

Las redes sociales han demostrado ser una buena herramienta para que las personas se mantengan al tanto no solo de lo que le sucede a su familia y amigos, sino también de lo que pasa en su país y el mundo. Sin embargo, recientemente se ha cuestionado el papel de las plataformas en cuanto difusión de información falsa o errónea que podría, incluso, llevar a alguien a la presidencia. Por ello es que Facebook está tomando medidas y planea mostrar menos contenido político.

Esta semana la compañía dio a conocer su informe de ganancias trimestrales y, en la presentación, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, aprovechó para dar a conocer algunos cambios importantes. "Ha habido una tendencia en toda la sociedad, muchas cosas se han politizado y la política ha tenido la forma de infiltrarse en todo", dijo. Agregó que unos de los comentarios que más escucha es que "la gente no quiere que la política se apoderen de su experiencia en nuestros servicios".

Considerando lo anterior, el CEO dijo que buscarán reducir la cantidad de contenido político aunque Zuckerberg no especificó exactamente cómo es que planean modificar el News Feed o cómo determinarán lo que consideran como contenido político.

Lo que si compartió es que "es una continuación del trabajo que Facebook ha estado haciendo durante un tiempo para bajar la temperatura y desalentar las conversaciones divisivas" y dijo la compañía está comprometida con la libertad de expresión por lo que no buscarán limitar la capacidad de los usuarios para expresar opiniones políticas.

También informó que la plataforma ha decidido dejar de recomendar grupos políticos para que los usuarios se unan. Aunque aclaró: "Tenemos que equilibrar esto con cuidado porque tenemos un profundo compromiso con la libertad de expresión. Si la gente quiere discutir sobre la política o unirse a esos grupos, deberían poder hacerlo. Pero no estamos sirviendo bien a la comunidad al recomendar ese contenido en este momento".

La compañía ya había detenido las sugerencias de grupos políticos en el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, pero Zuckerberg dice que ahora será permanente en toda su plataforma y no solo en los Estados Unidos.

A pesar de la explicación que está ofreciendo el CEO al respecto, especialistas consideran que los cambios pueden ser un riesgo, primero porque los usuarios ya están acostumbrados a ver cierto tipo de contenido en sus perfiles, por lo que la eliminación, o menor visualización de cierta información podría incidir en su comportamiento.

Por otra parte, la compañía ha sido acusada en diversas ocasiones de evitar la propagación de mensajes con puntos de vista con los que no está de acuerdo, por lo que se espera que estos cambios sean vistos por ciertos grupos políticos como un acto de censura.

Medidas tras la polarización

La razón por la cual la plataforma está buscando la mejor manera de brindar libertad de expresión sin promover discursos que podrían incitar a algunos grupos violentos son los recientes hechos por las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Recordemos que el pasado 6 de enero, cuando se hizo oficial el triunfo de Joe Biden, un grupo de simpatizantes de Donald Trump tomó por la fuerza el Capitolio argumentando que había detrás un fraude electoral. Se habló mucho de que las redes sociales no solo contribuyeron a alimentar los mensajes de odio y la desinformación al respecto sino que sirvieron como medio para que los manifestantes violentos se organizaran.

Tras la situación, un mensaje del entonces presidente Trump en que pedía a las personas irse a casa pero al mismo tiempo las calificó como "muy especiales" llevó a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y otras plataformas sociales a cerrar las cuentas personales del mandatario.

Todo ello alentó el debate sobre el poder de las redes sociales en la política. Por lo que ahora Facebook está tomando medidas.

"Debemos asegurarnos de que las comunidades con las que se conecta la gente sean saludables y positivas. Eso es algo en lo que nos hemos centrado durante un tiempo. Una forma, por supuesto, de hacerlo es derribando a los grupos que rompen nuestras reglas contra cosas como la violencia o el discurso de odio. Pero también hay muchos grupos a los que es posible que no queramos alentar a las personas a unirse, incluso si no violan nuestras políticas", comentó Zuckerberg.