Facebook presenta problemas: usuarios reportan caída y fallas en publicaciones
Las causas de la caída de Facebook aún no han sido reveladas, mientras los usuarios experimentan fallas en la plataforma.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Usuarios han reportado a través de X y la plataforma oficial DownDetector que Facebook se ha caído.
Al parecer, los usurarios han señalado que tienen problemas al momento de realizar publicaciones y fallas en la conexión con la plataforma.
De acuerdo con DownDetector, los primeros problemas comenzaron a reportarse a partir de las 13:20 horas. Entre los problemas más reportados se encuentran en fallas de publicaciones (47%), conexión con el servidor (33%) y la aplicación (19%).
Hasta el momento de la redacción de esta nota, en la plataforma había 44 informes y al parecer el número continúa subiendo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por el momento no se ha dado a conocer las posibles causas de los problemas que está presentado la plataforma de Mark Zuckerberg.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Facebook presenta problemas: usuarios reportan caída y fallas en publicaciones
El Universal
Las causas de la caída de Facebook aún no han sido reveladas, mientras los usuarios experimentan fallas en la plataforma.
Usuarios reportan caída de Facebook
El Universal
Han señalado problemas al publicar y conectarse a la plataforma
El significado cultural del apodo 'michi' para gatos
El Universal
'Michi' refleja tradiciones que persisten en el lenguaje cotidiano, enraizadas en la historia.