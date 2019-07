Facebook prohíbe palabra tortillera, luego corrige

En horas recientes, varios usuarios de Facebook denunciaron que fueron censurados por la red social dirigida por Mark Zuckerberg por utilizar, en diversos contextos, la palabra tortillera.

Al parecer, para la plataforma esta palabra infringe sus normas comunitarias sobre lenguaje que incita al odio ya que puede usarse como calificativo despectivo para describir despectivamente a una mujer lesbiana. Sin embargo, el uso de esta palabra es común en México, ya que originalmente se refiere a la mujer que hace tortillas.

Al detectar dicha palabra de manera automática Facebook reportaba la publicación y mandaba un mensaje de advertencia, donde se indicaba que se estaba infringiendo las "normas comunitarias sobre lenguaje". No obstante, de no estar de acuerdo los usuarios con la advertencia, la plataforma brinda la oportunidad de solicitar una revisión.

"En ocasiones, palabras o términos que de otro modo podrían infringir nuestras normas se usan de manera autorreferencial o como una forma de empoderamiento. A veces, las personas expresan desprecio en el contexto de una ruptura amorosa. En otras oportunidades, emplean lenguaje sexista para controlar las solicitudes de miembros en un grupo de apoyo o relacionado con la salud [...]. En todos estos casos, permitimos tal contenido, pero esperamos que se indique claramente la intención para que podamos entender mejor por qué se compartió. Cuando la intención no esté clara, es posible que lo eliminemos", divulga Facebook en su sitio web, al respecto de las normas comunitarias.