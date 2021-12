Facebook Protect llega a México para evitar hackeos

La compañía Meta (antes Facebook), ha tomado medidas para garantizar que los usuarios con mayor riesgo de ser hackeados no pierdan sus cuentas por culpa de los malos actores. La red social actualizó su programa Protect que fue diseñado para brindar características de seguridad adicionales a activistas de derechos humanos, políticos, periodistas y otros usuarios en riesgo.

--Facebook Protect llega a México

De esta forma, Meta amplió a varios países, incluido México, su programa Facebook Protect diseñado para evitar ciberataques a personas vulnerables.

Asimismo, la compañía indicó que el programa avisará a activistas, periodistas y servidores públicos que sean elegibles dentro de la red social Facebook para registrarse y activar la autenticación de dos pasos de su cuenta.

"Adicionalmente, sus cuentas se mantendrán protegidas ante intentos de 'hackeo', incluyendo monitoreos de accesos desde ubicaciones inusuales o dispositivos no autorizados" señaló Meta en un comunicado.

Cabe señalar que esta opción ha tenido poca repercusión en Internet, por lo que Facebook Protect decidió volver más sencillo el proceso para mejorar la experiencia de usuario y soporte.

En una llamada de prensa con periodistas, Facebook anunció que comenzará a exigir a los usuarios que forman parte del programa que activen la autenticación de dos factores.

El sitio web comenzará a implementar la nueva regla en los próximos meses en todo el mundo; para los miembros en Estados Unidos, el requisito entrará en vigencia en algún momento a mediados o finales de febrero.

---Uso de dos factores para mantenerse seguro

Facebook explicó que trabajó para hacer que la inscripción y el uso de dos factores en su sitio web "lo más sencillo posible para estos grupos de personas al brindar una mejor experiencia de usuario y soporte".

Admitió que puede tomar tiempo para que todos los usuarios puedan cumplir con la nueva regla, ya que no todos usan activamente su plataforma. Pero Facebook y su empresa matriz parecen estar satisfechos con lo que habían visto en las primeras pruebas.

El jefe de política de seguridad de Meta, Nathaniel Gleicher, dijo: "Hasta ahora, en realidad está yendo muy, muy bien, estamos viendo muy por encima del 90% de personas habilitando con éxito antes de ese período obligatorio".

Facebook probó Protect por primera vez en 2018 y se lo ofreció a los políticos estadounidenses antes de las elecciones estadounidenses de 2020. Amplió el alcance del programa y lo abrió a más usuarios después de eso; en mi caso, me bloquearon mi cuenta hasta que la activé. El sitio web está ahora en camino de que el programa esté disponible en más de 50 países para fin de año, incluidos los EE. UU. Y la India, donde se encuentran la mayoría de sus usuarios.

Gleicher dijo que hasta ahora más de 1,5 millones de usuarios se habían inscrito en el programa y que 950.000 ya habían activado 2FA. También dijo que 2FA es una función infrautilizada en la plataforma, con solo el 4 por ciento de los usuarios mensuales del sitio web habilitándola. Aun así, no hay planes para exigir que personas ajenas al programa Protect lo enciendan.