Facebook sigue ganando usuarios, pero las multas lastran sus cuentas

Facebook volvió a desautorizar este miércoles a quienes llevan tiempo augurando una posible pérdida de usuarios en su plataforma e informó de que cerró 2019 con un 9 % más de internautas, aunque las cuantiosas multas por parte de los reguladores lastraron sus resultados financieros.



La red social más usada del mundo cerró su ejercicio fiscal 2019 con unos beneficios de 18.485 millones de dólares, lo que supuso una disminución del 16 % respecto al año anterior, pese a ingresar en el mismo período un 27 % más hasta los 70.697 millones de dólares.



Los principales responsables de este desajuste entre beneficios y facturación son un incremento sustancial en los gastos -derivado de las sanciones- y un aumento de las provisiones fiscales.



En julio, la Comisión Federal del Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo con la compañía que dirige Mark Zuckerberg por el que la red social fue sancionada con 5.000 millones de dólares por su mala gestión de la privacidad de los usuarios y exigió a su cofundador que rindiese cuentas por este asunto.



Se trató de la mayor multa jamás impuesta en el país a una empresa tecnológica y una de las más cuantiosas de la historia de la FTC, aunque los miembros del ente regulador pertenecientes al Partido Demócrata se quejaron de que esta no iba lo suficientemente lejos y no resolvía de raíz las malas prácticas de Facebook.



Además de acatar la sanción, la compañía de Menlo Park (California) se comprometió a cumplir una serie de medidas acordadas para mejorar sus operaciones en lo relativo a privacidad, que incluyeron, entre otras, que Zuckerberg, consejero delegado de la empresa, tuviese que certificar personalmente los avances en este campo.



Desde entonces, la presión de los reguladores sobre la compañía, que también es propietaria de Instagram y WhatsApp, se redobló, y ahora mismo Facebook tiene abiertas en su contra hasta cuatro investigaciones en EE.UU. por presuntas prácticas monopolísticas, que podrían derivar en nuevas sanciones multimillonarias o incluso en la obligación de tener que desprenderse de alguno de sus negocios.



Pese a todas estas cuestiones, la firma sigue creciendo y aumentó durante los últimos doce meses un 9 % la cifra de usuarios diarios activos, que se situó en 1.660 millones en todo el mundo, mientras que los mensuales activos crecieron hasta los 2.500 millones.



Por su parte, los accionistas de Facebook recibieron por cada uno de sus títulos entre enero y diciembre 6,43 dólares, por debajo de los 7,57 dólares obtenidos en 2018.



Los resultados de explotación (antes de intereses e impuestos) de la compañía que dirige Mark Zuckerberg se situaron el pasado año en 23.986 millones de dólares, por debajo de los 24.913 millones del ejercicio anterior.



Por mercados, la red social sigue creciendo en número de usuarios en prácticamente todo el mundo, especialmente en Asia, África y Latinoamérica, mientras que en Europa, Estados Unidos y Canadá el crecimiento es más moderado.



"Tuvimos un buen trimestre y un fin de año fuerte, a la par que nuestra comunidad sigue creciendo. Estamos concentrados en crear servicios que ayuden a la gente a estar conectada con sus seres queridos", indicó Zuckerberg.



Los resultados de la empresa no gustaron en Wall Street y las acciones de Facebook se dejaban un 6,66 % hasta los 208,4 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados neoyorquinos.