Facebook va más allá de ChatGPT en IA

A-AA+

Recientemente la red social Facebook alcanzó el hito de los dos mil millones de usuarios activos diarios. Para hablar de este y otros temas, Tom Alison, vicepresidente de Facebook, realizó una videollamada con periodistas seleccionados de la región latinoamericana.

Cuestionado acerca de si la red social planea desarrollar una tecnología similar a ChatGTP (solución de inteligencia artificial, creada por OpenAI, que se está volviendo cada vez más popular) o si planea integrarla en sus servicios, Alison señaló que Meta, la empresa matriz propietaria de Facebook, trabaja en ello desde hace tiempo.

"En Meta tenemos un grupo de investigación de inteligencia artificial realmente de clase mundial. Es posible que hayas oído hablar de alguien llamado Yann LeCun. Él es un pionero increíble en inteligencia artificial, y su equipo realiza investigaciones de vanguardia".

"Hemos estado desarrollando modelos como el de ChatGPT e, incluso, se han conducido investigaciones que van más allá. Nosotros publicamos en nuestro blog lo que hemos estado haciendo. Hacemos investigaciones de manera activa. Estamos desarrollando nuestros propios modelos como parte de nuestro camino hacia el futuro", afirmó el vicepresidente de Facebook.

Asimismo, Alison enfatizó que el objetivo de Meta no es integrar un servicio nuevo sin considerar cómo es que dicha tecnología puede servir a las personas de manera sencilla.

"Eso no es del todo fácil porque tenemos que servir a más de dos mil millones de personas cuando lancemos esta inteligencia artificial. Eso requiere nuevos centros de datos, más inversión en su uso y otras cosas".

Alison dijo a Tech Bit que el conocimiento que ya ha sido generado por el equipo de investigación de Meta se utilizará con la finalidad de integrar estas tecnologías en algunos o varios de los servicios y aplicaciones de la compañía, como Messenger, y las herramientas de mensajería en las plataformas de Instagram y Facebook.

"Pensamos que esto puede ayudar a las personas a ser más creativas". Sin embargo, Alison señaló que por el momento no podía compartir información sobre "en qué estamos pensando".

El directivo también comentó que Meta analiza el uso de inteligencia artificial en el proceso de construcción "de nuestros propios modelos de última generación (...) Lo que hacemos es trabajar para asegurarnos de que podemos tomar la investigación de vanguardia y luego descubrir cómo ponerla en el producto", comentó el también experto en software.

"Imagina una inteligencia artificial generativa poderosa y capaz de crear un mundo como el metaverso para ti y tus amigos. Estamos pensando en esto a través de todos los productos que ofrece Meta", aseguró el directivo.