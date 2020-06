Firmas de EU accederán a tecnología de Huawei

La carrera por el mercado de 5G y los compromisos con el T-MEC, hizo que Estados Unidos permita que las empresas mexicanas puedan convivir con Huawei en la elaboración de estándares y normas para el desarrollo de esta nueva tecnología.

El capítulo 18 del T-MEC, referente a las telecomunicaciones, menciona que debe existir flexibilidad en la elección de tecnologías, por lo que ninguna parte impedirá a un proveedor de servicios públicos de este sector elegir las herramientas que éste desee usar para el suministro de sus servicios.

"Sujeto a los requisitos necesarios para satisfacer los intereses legítimos de política pública siempre que cualquier medida que restrinja esa elección no esté elaborada, adoptada o aplicada de manera que cree un obstáculo innecesario al comercio".

Actualmente, Huawei lidera las patentes 5G a escala mundial y en Europa, de acuerdo con IP Lyptics y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, con 3 mil 325 licencias relacionadas con esta tecnología.

Ante el avance de la empresa asiática, el Departamento de Comercio de Estados Unidos resolvió a inicios de junio que las empresas de ese país pueden acceder a tecnología desplegada por Huawei sólo con el objetivo de desarrollo de estándares sin que tengan fines comerciales.

"Esta acción tiene como objetivo garantizar que la colocación de Huawei en la lista de entidades en mayo de 2019 no impida que las empresas estadounidenses contribuyan a actividades importantes de elaboración de normas a pesar de la participación generalizada de Huawei en las organizaciones de desarrollo de normas", señala el gobierno estadounidense.

El mercado de infraestructura 5G tuvo un valor de 784 millones de dólares en 2019 y se espera alcance 47 mil 775 millones para 2025, indican cálculos de la consultora Markets and Markets.