Fósiles complejos hallados en Yunnan revelan vida animal antigua

WASHINGTON (AP) — Fósiles descubiertos recientemente han dado a los científicos su primer vistazo real del momento en que la Tierra hizo una transición crucial, de plantas y animales irreconociblemente simples a las criaturas complejas que se apoderaron del mundo y que, con el tiempo, conducirían hasta nosotros.

Y ocurrió millones de años antes de lo que los investigadores pensaban.

Más de 700 fósiles hallados en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, ofrecen una ventana a la vida de hace 539 millones de años, durante el tramo final del período ediacárico, una época de animales simples pero extraños que vivían de manera bidimensional en los océanos, sin subir ni bajar, señalaron los investigadores.

Fósiles complejos y simetría bilateral en el ediacárico

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Sin embargo, en un estudio publicado el jueves en la revista Science se indica que muchos de los fósiles de este conjunto son restos de animales más complejos que vivían de forma tridimensional, desplazándose hacia arriba en el agua y alimentándose. Esas son características que se creía que solo habían surgido al menos 4 millones de años después, en el período cámbrico, durante lo que se llamó la explosión cámbrica de vida animal compleja y reconocible.

"Esta es realmente la primera ventana que tenemos a la manera en que se formó y se desarrolló básicamente la biosfera moderna dominada por animales, y cómo atravesó este extraño interludio transicional ediacárico", señaló la coautora y paleontóloga Frankie Dunn, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. "Pasamos de un mundo bidimensional y, en un abrir y cerrar de ojos geológico, los animales se han diversificado. Están en todas partes. Hacen de todo y cambian los ciclos biogeoquímicos. Han cambiado el mundo".

Dunn explicó que los nuevos hallazgos se hicieron a poca distancia de un sitio perteneciente al patrimonio natural mundial de la ONU en Chengjiang, conocido por otros fósiles, en un afloramiento junto a una carretera que no es glamoroso, pero tiene distintas capas "en las que literalmente se puede caminar a través del tiempo, del tiempo geológico, en un paisaje". Y una de esas áreas ofrece una "instantánea" en la que la evolución reúne fuerzas.

Animales complejos con simetría

En ese lugar, contó Dunn, el conjunto de fósiles incluye ejemplos extraños de vida que existió en períodos anteriores y desapareció, y ejemplos tempranos de organismos que evolucionarían hasta convertirse en animales modernos. Lo importante de esos animales más modernos es que sus cuerpos son, en su mayor parte, iguales a la izquierda y a la derecha.

Casi toda la vida animal en la Tierra ahora tiene rasgos similares en los lados izquierdo y derecho, además de una cabeza y un ano. Antes de los fósiles descubiertos en China, los científicos veían indicios de este tipo de cuerpo simétrico en huellas fósiles, pero no en los propios bichos.

"Ahora sabemos qué los produce porque tenemos esos fósiles por primera vez", afirmó Ross Anderson, coautor del estudio y también del Museo de Historia Natural de Oxford.

Debate paleontológico y nuevas preguntas sobre la evolución

Ayuda para zanjar el debate de "rocas versus relojes"

Hasta ahora, había un conflicto en el campo de la paleontología. El análisis genético de la rapidez con que los rasgos mutaban y evolucionaban sugería que los humanos y las estrellas de mar tuvieron su ancestro común más temprano en el período ediacárico, pero no había fósiles ni rocas que mostraran que eso había ocurrido, dijo Dunn. Se lo llamaba un debate de "rocas versus relojes", añadió.

"Lo que nuestro nuevo yacimiento fósil nos dice es que, en realidad, quizá las rocas y los relojes están más de acuerdo de lo que pensábamos", sostuvo.

Emily Mitchell, paleontóloga de la Universidad de Cambridge que no participó en la investigación, señaló que el nuevo estudio "tiene muchísimo sentido porque el ediacárico contiene animales; sabemos que debió haber una etapa de transición entre ellos y la fauna cámbrica. Pero hasta ahora no teníamos realmente ninguna evidencia de ello".

Algunos científicos externos, como Jonathan Antcliffe, de la Universidad de Lausana, cuestionaron si hay evidencia suficiente para afirmar que estos fósiles son de animales complejos, pero la mayoría de los expertos contactados por The Associated Press consideró que sí lo eran.

Tratar de averiguar cómo y por qué

Ahora que los científicos saben cuándo ocurrió esta explosión de vida, tienen más preguntas y algunas teorías.

"Me interesa mucho entender no solo cuándo ocurrió, lo cual es interesante, sino cómo ocurrió y por qué ocurrió de la manera en que ocurrió", declaró Dunn. "Así que si hay retroalimentaciones que podamos desenredar entre la Tierra y la vida, o entre la vida y la vida. Una vez que tienes el ediacárico en el fondo marino, ¿es inevitable que termines con algo que se acerque a una explosión cámbrica? Son el tipo de preguntas que me parecen realmente interesantes".

La vida en la Tierra comenzó hace 3.000 millones de años, pero hicieron falta otros 2.400 millones de años antes de que se desarrollaran los animales complejos. Luego se multiplicaron, se diversificaron y se apoderaron del planeta rápidamente, dijo Dunn.

Eso probablemente se deba a que la Tierra tuvo que acumular niveles de oxígeno lo suficientemente altos y la evolución tuvo que ponerse en marcha con cambios genéticos, explicó el paleontólogo Charles Marshall, de la Universidad de California en Berkeley, quien no participó en la investigación.

"La explosión cámbrica fue repentina por el ya rico sistema de desarrollo que estaba en marcha", afirmó Marshall.

"Lo que cambió fundamentalmente a lo largo de este período es la manera en que los animales del planeta interactuaron entre sí", manifestó Duncan Murdock, el curador del museo de Oxford, donde trabajan muchos de los autores. "Una vez que los animales aparecieron y empezaron a comerse unos a otros y a remover el sedimento, cambiaron el planeta para siempre. Y el planeta en el que vivimos está construido en gran medida sobre los cimientos del ediacárico y el cámbrico".