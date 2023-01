Fracasa el estudio de la vacuna Mosaico contra el VIH

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La farmacéutica Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson anunció que detenía el desarrollo de la vacuna Mosaico contra el VIH, pues un estudio independiente determinó que no era efectiva previniendo la infección.

La farmacéutica aclaró que la suspensión no estaba relacionada con problemas de seguridad.

"Estamos decepcionados con este resultado y nos solidarizamos con las personas y comunidades vulnerables y afectadas por el VIH", declaró Penny Heaton, titular del área terapéutica global, vacuna e investigación y desarrollo.

Heaton señaló que espera que los resultados de Mosaico proporcionen información para el desarrollo de una vacuna efectiva en el futuro.

¿Cuánto comenzó el desarrollo de Mosaico?

El desarrollo de Mosaico comenzó en 2019 y la aplicación de las vacunas fue en octubre de 2022. La vacuna se aplicó a 3 mil 900 personas en países como México, Argentina, Brasil, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Italia y Polonia.

En el caso de México, la vacuna fue aplicada en habitantes de Mérida, Guadalajara y la Ciudad de México.

La vacuna, cuyo fin era prevenir el VIH, se trataba de una mezcla de proteínas o antígenos virales de la envoltura del virus que se utilizarían para inducir una respuesta inmune; se encontraba en la fase 3 de estudio.

De acuerdo a la UNAM, esta era la primera vacuna contra el VIH que lograba llegar a fase 3, la última había sido el ensayo RV144 en 2009.