"Fructosa y edulcorantes sintéticos causan más daños", dice industria azucarera

Hay otros edulcorantes que dañan más al cuerpo por tener componentes químicos, y a pesar de ello se les exenta, mientras que se ataca al azúcar al tratar de imponerle impuestos y prohibir su consumo.

Esas decisiones "pueden afectar seriamente a muchas familias del campo mexicano, como resultado de las iniciativas que injustificadamente adjudican al azúcar de caña con problemas de salud, de los cuales el azúcar de caña simplemente no es responsable; como sí lo pudiera ser el consumo al alza del jarabe de maíz de alta fructosa y otros edulcorantes totalmente artificiales y sintéticos", expuso Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera .

El uso de otros endulzantes distintos al azúcar no resultó en beneficio a la población mexicana, porque la conocida "reformulación" de productos que incentiva la autoridad, en lugar de lograr que se consuman productos naturales aleja al consumidor de alimentos más sanos directos del campo y se fomenta el uso de productos ultra procesados.

Imponer impuestos, prohibir el consumo o cualquier otra medida afectará la agroindustria del azúcar de caña, la cual genera 500 mil empleos directos y 2.4 millones de indirectos en 267 municipios rurales a lo largo de 15 estados de nuestro país.

En 15 estados la siembra de caña y producción de azúcar "es el principal motor económico de la zona, y no existen muchas alternativas de empleo", comentó Cortina Gallardo.