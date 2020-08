Frutas y verduras que se deben lavar y desinfectar

Las frutas y verduras representan parte fundamental de la alimentación diaria, de ahí la importancia de conocer cuáles de ellas deben lavarse y desinfectarse y cuáles no.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), resalta el valor de lavar y desinfectar alimentos frescos como frutas y verduras al advertir que de no hacerlo los comensales podrían estar en riesgo de contraer enfermedades por diversas bacterias y gérmenes; algunos consumidores podrían incluso llegar a la intoxicación, expone, por Salmonella, E.coli o Listeria.

El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos de Estados Unidos (FoodSafety) recomienda que antes de limpiar tus alimentos te laves las manos correctamente para evitar posibles intoxicaciones alimentarias. En cuanto a las frutas y verduras, la institución apunta que en el caso de que estos alimentos tengan áreas dañadas o en mal estado, estas partes deben cortarse y después se debe realizar el lavado necesario.

Otro aspecto importante es que tanto las frutas como las verduras no deben lavarse con jabones comerciales o de cocina, el servicio de inspección de alimentos estadounidense también recomienda lavar correctamente todos los utensilios de cocina donde se preparan los alimentos, con la finalidad de evitar contaminaciones cruzadas.

Ahora bien, los siguientes grupos de frutas y verduras deben lavarse:

Tubérculos

Este tipo de vegetales requieren de una limpieza profunda, según el sitio en inglés Healthline, los tubérculos como papas, zanahorias y rábanos deben limpiarse con un cepillo de cerdas suaves y agua limpia, es importante que antes de cocinarlos o consumirlos crudos verifiques que no tienen rastros de tierra porque pueden contener bacterias.

No dejes de realizar este procedimiento si vas retirar la cáscara, debido a que a través de ella, las verduras pueden absorber microorganismos dañinos para la salud. Durante tus compras puedes evitar adquirir tubérculos demasiado

Verduras de hoja verde

Lechugas, espinacas, hierbas, acelgas, coles y brócoli deben limpiarse y desinfectarse con agua. El órgano Food and Drug Administration (FDA) recomienda retirar las primeras capas de hojas o tallos y luego sumergir estos alimentos en agua fría, después deberás enjuagar estos alimentos en el grifo antes de utilizarlos en tus preparaciones.

Moras

Las frutas como fresas, frambuesas o cualquier tipo de mora deben lavarse y desinfectarse de la manera correcta para evitar que se descompongan fácilmente. Específicamente las fresas y las moras requerirán que las sumerjas en agua con vinagre para eliminar bacterias dañinas y alargar su frescura.

Para el caso de las frambuesas, arándanos y uvas, el sitio The Kitchn recomienda lavarlas agua antes de comerlas.

Frutas y verduras firmes

Las frutas firmes no necesariamente requerirán de una desinfección profunda pero sí de una limpieza con agua. De acuerdo con información de Healthline, las manzanas, peras, plátanos, melones y cítricos deben lavarse con agua en el grifo y frotarlos para eliminar impurezas. Aunque algunos pensarán que no comerán la cáscara, es importante tener el hábito de limpiar estas frutas antes de consumirlas porque podrían absorber bacterias del exterior.

En el caso de alimentos como aguacate, jitomates, tomates verdes, chayote, y pepino, también deben limpiarse con agua para evitar la contaminación de gérmenes y bacterias. La FDA recomienda el secado con trapo limpio o toalla de papel para eliminar la humedad en este tipo de alimentos frescos, un paso que también podrá quitar residuos de tierra o suciedad que quedan en la cáscara.

Qué no lavar ni desinfectar

Todos los alimentos frescos deben limpiarse con agua para evitar enfermedades y sabores desagradables, es importante que no utilices detergentes o jabones de cocina para limpiar tus frutas y verduras, ya que no es necesario.

Los melones, sandías y calabazas puedes limpiarlos con un cepillo y agua limpia. En cuanto a las frutas secas, nueces y pasas, puedes solo enjuagarlas antes de utilizarlas.

Por otro lado, se recomienda evitar la compra de alimentos ya cortados, así podrás llegar a casa y asegurarte de limpiarlos bien.