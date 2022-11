FTC podría impugnar compra de Activision por parte de Microsoft

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Comercio está preparando un posible desafío legal al plan de Microsoft de comprar Activision por 68,700 millones de dólares y podría presentar la demanda el próximo mes, según el portal Político.

Las fuentes del medio dicen que ambos directores ejecutivos, Satya Nadella y Bobby Kotick, ya han sido depuestos y, sin embargo, la FTC sigue escéptica.

El informe señala que aún quedan algunos pasos por recorrer antes de que el regulador esté listo para actuar, incluida una votación de sus comisionados. Si finalmente sucede, significaría que el acuerdo enfrentaría desafíos antimonopolio en los Estados Unidos, el Reino Unido y la UE.

Esto es a pesar de los repetidos intentos de Microsoft de asegurar a los reguladores que su compra de Activision, la compañía a cargo de Candy Crush, Call of Duty y todo Blizzard, no dañaría la competencia en el espacio de los juegos.

---Activision luchará contra la demanda de la FTC

Activision ha prometido luchar contra la demanda de la FTC si se trata de eso. "Estamos comprometidos a continuar trabajando en cooperación con los reguladores de todo el mundo para permitir que la transacción continúe, pero no dudaremos en luchar para defender la transacción si es necesario", dijo Joe Christinat, portavoz de la compañía, en un comunicado enviado por correo electrónico al medio "The Verge".

"Cualquier sugerencia de que la transacción podría generar efectos anticompetitivos es completamente absurda. Esta fusión beneficiará a los jugadores y a la industria del juego de Estados Unidos, especialmente porque enfrentamos una competencia cada vez más dura en el extranjero".

---Microsoft y Sony

Básicamente, Microsoft ha estado en una batalla de relaciones públicas con su competidor, Sony (que puede estar poniéndose nervioso ahora que los principales fabricantes de juegos como Obsidian, Mojang y Bethesda ahora son todos Xbox Game Studios).

Un punto de conflicto importante para la compañía PlayStation ha sido que el acuerdo le daría a Microsoft poder sobre Call of Duty, aunque el director de Xbox, Phil Spencer, señaló para "The Verge" que Microsoft seguirá haciendo los juegos para las consolas de Sony mientras la compañía los venda.

Sin embargo, es posible que la decisión haya sido el resultado de la presión del público y de Sony, luego de que el jefe de PlayStation, Jim Ryan, dijera que Microsoft solo ofreció extender el contrato existente de Sony.por tres años, lo que podría haber resultado en que la entrega de 2028 fuera exclusiva de Xbox.

La pelea entre las dos compañías se ha puesto candente por momentos. Microsoft acusó a Sony de pagar a los desarrolladores para que mantuvieran su contenido fuera de su servicio Game Pass y esta semana Sony argumentó que el plan maestro de Microsoft era hacer que todos se pasaran a Xbox antes de subir los precios.

Es probable que ambas compañías reiteren estos argumentos, y más, a los reguladores que llamen. Y por el momento, parece que esa lista solo se está haciendo más grande.