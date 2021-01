Gente con marcapasos no deben acercarse a un iPhone 12: Apple

La línea de iPhone 12 llegó al mercado con algunas innovaciones como una pantalla mucho más resistente a golpes y rayones; un escáner LiDAR para experiencias de realidad aumentada; y MagSafe, un sistema de imanes que permite al usuario agregar una serie de accesorios, como carcasas o cargadores, al celular de una manera simple. Sin embargo, aquellos que usen un marcapasos deben tener cuidado con esta característica.

Seguramente quienes están en la situación de usar ciertos dispositivos médicos, como los marcapasos, saben que no es buena idea acercar a su pecho un imán. Sin embargo, no siempre se es consciente de cuáles son los dispositivos que incorporan un elemento que podría ser riesgoso, es por ello que Apple está haciendo la advertencia,

De acuerdo con el sitio especializado en la marca de la manzana, MacRumors, Apple actualizó recientemente un documento de soporte para advertir sobre los peligros de mantener el iPhone 12 y los accesorios MagSafe demasiado cerca de marcapasos, desfibriladores y otros implantes que podrían responder a imanes y radios. "Debe mantenerlos al menos a seis pulgadas (15.24 centímetros) de distancia en uso regular y al menos a un pie de distancia (30 centímetros) si el iPhone se está cargando de forma inalámbrica".

La compañía aclaró que la cantidad adicional de imanes no debería aumentar los riesgos en comparación con los modelos de iPhone anteriores. Aun así, el aviso llega días después de que los médicos informaran que los nuevos teléfonos podrían interferir con los implantes luego de que, en una prueba, encontraron que un iPhone 12 puso un implante de desfibrilador en un estado de suspensión cuando se acercó.

Aunque el porcentaje de personas con dispositivos médicos es bajo, la marca decidió lanzar la alerta y pedir que no coloquen el smartphone en el bolsillo de la camisa o lo recarguen cerca del pecho. Aunque también explicó que, si el iPhone se deja en el bolsillo del pantalón y se usa normalmente no debería representar un problema.

Tecnología en favor de la salud

Así como se realizan pruebas para saber el posible impacto negativo de algunos dispositivos, también hay estudios que demuestran el potencial de la tecnología para mantener la salud de las personas y prevenir enfermedades. En ese sentido un estudio descubrió que las personas podrían detectar un contagio de Covid-19 a través de las métricas que les ofrece su reloj inteligente.

Investigadores de Mount Sinai, una red de hospitales en la ciudad de Nueva York, realizó un estudio utilizando la información almacenada por el Apple Watch e identificó que el dispositivo puede detectar pequeños cambios en los latidos del corazón los cuales pueden ser un indicador de que una persona tiene coronavirus.

Lo más relevante de su investigación, más allá de la utilidad de identificar los primeros síntomas, es que los usuarios de este reloj inteligente podrán saber si tienen Covid-19 hasta una semana antes de que se sientan enfermos.

En el estudio titulado "Warrior Watch", los investigadores se encargaron de seguir a un grupo de 297 trabajadores de la salud entre el 29 de abril y el 29 de septiembre. Los participantes usaron relojes inteligentes de la marca Apple equipados con aplicaciones especiales que midieron los cambios en su frecuencia cardíaca (HRV por sus siglas en inglés). "El reloj mostró cambios significativos en las métricas de HRV hasta siete días antes de que las personas pasaran por una prueba de hisopo nasal positivo que confirmara la infección por Covid-19", afirma el estudio.

Dicho estudio, y otros que ya se habían realizado con la misma premisa, aseguran que 81% de los pacientes que dieron positivo por coronavirus tuvieron cambios en su frecuencia cardíaca en reposo hasta nueve días antes del inicio de los síntomas. Entre los cambios a los que se debe poner atención están un aumento de la frecuencia respiratoria durante la noche.