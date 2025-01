Google sugiere eliminar estos correos de Gmail y evitar estafas

Ciberdelitos como el robo de datos, estafas y extorsiones son uno de los principales riesgos al hacer compras electrónicas, sobre todo esta temporada. Para muchas personas resulta fácil conseguir sus regalos de Navidad y Año Nuevo en comercios online, pero no siempre nuestro dinero y cuentas bancarias están a salvo.

Al respecto, Google alertó a sus usuarios sobre los tipos de estafa más comunes durante la época decembrina y emitió una lista de medidas para protegerse. En ella se incluye la limpieza de Gmail

- ¿Qué correos debes eliminar de tu cuenta de Gmail?

Google se encuentra implementando nuevas medidas de seguridad en su servicio de correo electrónico Gmail. Según informan en su blog oficial, con ellas han logrado disminuir en un 35% el número de casos de estafas y extorsión, tan solo bloqueando los correos no deseados y aquellos que contienen enlaces maliciosos.

De acuerdo con un reporte publicado en su blog, desde fechas previas al Black Friday inició una segunda ola de spam y phishing a través de sus servidores. Por lo que invitan a sus usuarios a estar pendientes de su bandeja de entrada para reportar cualquier tipo de actividad peligrosa. En específico, advierten sobre 3 tipos de "correos estafa" que utilizan los delincuentes

1. Correos con facturas falsas

Con la intención de obtener el dinero de las víctimas, los estafadores envían correos con facturas falsas y piden a los usuarios que se comuniquen vía telefónica para "aclarar" la situación; luego tratan de convencerlos u obligarlos a que paguen la cantidad que se indica en la factura. Si desconoces al remitente, ignora estos mails y bórralos en seguida.

2. Correos sobre estafas con celebridades

En el mundo de las redes sociales es frecuente ver colaboraciones de marcas con influencers o celebridades para vender productos y servicios. En este caso, los ciberdelincuentes se hacen pasar un artista o famoso para ganarse la confianza del usuario y "promocionar" un supuesto producto a través de correos electrónicos. Sin embargo, se trata de estrategias engañosas para robar dinero.

3. Correos con textos de extorsión

En último tipo de correo, los usuarios reciben amenazas por daño físico o moral acompañadas de datos personales e incluso fotografías domicilio. En definitiva, esto llega a ser aterrador y preocupante para las víctimas, por lo que se sienten obligados a pagar cantidades fuertes de dinero para proteger su privacidad y seguridad. No caigas en pánico y levanta un reporte a Gmail.

¿Cómo prevenir y evitar este tipo de estafas en Gmail?

De momento, el servicio de soporte de Google ya trabaja en nuevas funciones de seguridad para eliminar cualquier tipo de amenaza a los usuarios de Gmail. No obstante, invitan a su comunidad a protegerse tomando las siguientes medidas:

Mantén la calma. Recibir ese tipo de amenazas es preocupante y genera un sentimiento de desesperación, pero en estos casos es mejor actuar con tranquilidad y analizar la situación.

Verifica la dirección del remitente. Aunque el cuerpo del correo parezca real, verifica el dominio y dirección de quien ha enviado la información. Esto te ayudará a identificar si se trata de una estafa.

No envíes dinero ni datos personales. Ninguna dependencia, comercio o institución bancaria te pedirá que envíes datos personales por correo electrónico. Comunícate de inmediato con la institución correspondiente para aclarar la situación.

Reporta, bloquea y elimina. Si recibes algún correo con intento de estafa, repórtalo de inmediato, bloquea al remitente y elimínalo de tu bandeja de entrada en Gmail. Esto ayudará a que el equipo de Google identifique las cuentas maliciosas.