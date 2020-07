Gmail incluirá "cuentas verificadas" para acabar con el phishing

Google ha probado una nueva función de seguridad en Gmail que muestra un logotipo en el espacio del avatar en la esquina superior izquierda de los mensajes para ayudarte a saber que un correo electrónico es genuino, anunció la compañía.

La funcionalidad utiliza el estándar de Indicadores de marca para la identificación de mensajes (BIMI), a cuyo grupo de trabajo se unió Google el año pasado y se probará con un número limitado de remitentes en las próximas semanas.

De acuerdo con la tecnológica, la autenticación con BIMI puede hacer que los destinatarios tengan más confianza sobre la fuente de un correo electrónico, que los estafadores intentan y ocultan para que la gente haga clic en enlaces maliciosos y / o entregue sus datos personales en un ataque de phishing.

Google usará BIMI junto con otra tecnología conocida como DMARC, que intenta evitar que los estafadores falsifiquen la dirección "de" de un correo electrónico para fingir que proviene de una fuente legítima.

De acuerdo con el portal Engadget, la tecnología es similar a las insignias verificadas que usan las redes sociales para las cuentas oficiales de celebridades y marcas. Google indicó que está utilizando dos Autoridades de Certificación para validar quién posee un logotipo en particular: Entrust Datacard y DigiCert. Asimismo, la compañía mencionó que espera hacer que BIMI esté más ampliamente disponible para que las marcas lo usen en los próximos meses.

Además de su prueba BIMI, Google también anunció una serie de otras medidas de seguridad para su videoconferencia, chat y software empresarial:

Google Meet está obteniendo nuevos controles para asegurar las reuniones. A los invitados no invitados ya no se les permitirá intentar "tocar" y volver a unirse a una reunión después de ser expulsados, y los usuarios tampoco podrán solicitar unirse a una reunión después de que se les niegue varias veces.

De igual forma, los anfitriones actualmente están recibiendo nuevos controles de seguridad para controlar quién y cómo las personas pueden unirse a las reuniones y si pueden chatear una vez que se unen a la videoconferencia.

Los enlaces enviados a través del chat se marcarán si Google cree que son maliciosos, y también planea introducir herramientas de informes y bloqueo para las salas de chat.

La compañía también anunció que los administradores de G Suite están obteniendo controles nuevos y rediseñados en su conjunto de servicios. De esta forma se incluyen herramientas para que sea más fácil bloquear el acceso de ciertas aplicaciones a los datos de G Suite, administrar dispositivos Apple iOS de la compañía al igual que la integración de nuevas herramientas, con la finalidad de evitar la pérdida de datos.

De igual manera, Google puntualizó implementará un programa piloto de esta tecnología dentro de Gmail "en las próximas semanas", por lo que es posible que en algún momento visualices este tipo de indicadores, junto al cuadro de avatar existente de tu cuenta de correo electrónico.